La Policia Local de Roses tindrà dos nous vehicles

La Policia Local de Roses disposarà aviat de dos nous vehicles. L'Ajuntament ha comprat una furgoneta a Romacar ABS SL, guanyadora del concurs públic amb la millor oferta de les presentades: 68.121,79 euros. Aquest vehicle s'utilitzarà pel servei d'atestats de la Policia Local, per la qual cosa haurà d'anar totalment equipat per a aquest fi. Això vol dir que tindrà dos armaris, un dels quals farà la funció de taula i un altre per dipositar tot el material. La furgoneta també disposarà d'un complet equip de gravació interna i externa per a vehicle d'emergència amb dos càmeres integrades d'alta definició (HD). En tot cas, tal com especifica el contracte d'adjudicació, l'estructura i distribució final del mobiliari de l'equip d'atestats es dissenyarà segons les directrius que indiqui el mateix cos de la Policia Local.

D'altra banda, l'Ajuntament de Roses també té previst adquirir un segon vehicle policial. En aquest cas, es vol fer en règim de lloguer i sense opció de compra. Es tracta d'un cotxe patrulla de tipus turisme i elèctric. El contracte es preveu que tingui una durada de quatre anys.

El consistori té oberta la licitació amb un pressupost de 60.403,20 euros (IVA inclòs). L'assistència tècnica i el manteniment integral del vehicle van inclosos en el preu. Com en el cas anterior, el cotxe ha d'estar totalment equipat per poder dur a terme la feina. El termini de presentació d'ofertes finalitza aquest dijous, 14 de gener.