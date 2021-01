Noves obres per millorar la derivació d'aigua de pluja a Roses

L'Ajuntament de Roses adjudica a la gironina Construccions Narcís Matas SL les obres corresponents al projecte de millora de recollida de les aigües de pluja al carrer Tarragona, entre el carrer Lluis Companys i la ronda Miquel Oliva i Prat. El carrer Madrid també queda interceptat parcialment en aquesta actuació. Els treballs tenen un cost total de 67.747,90 euros i una previsió de realització de deu setmanes.

El consistori va fer, el novembre passat, la licitació d'aquest projecte per resoldre l'acumulació d'aigües quan hi ha episodis de pluja. L'objectiu és recollir d'una forma més eficaç les aigües de pluja que s'acumulen en aquesta part del municipi. Actualment no hi ha un bon sistema d'evacuació i, quan plou, l'aigua s'acumula al final del carrer Lluis Companys formant «verdaderes riuades», ja que els embornals situats en aquest carrer absorbeixen poc cabal.

Tal com indica l'informe tècnic municipal que justifica l'obra, l'orografia rosinca i la combinació dels seus característics accidents geogràfics amb la part urbanitzada més planera i antiga de la població (front de mar) fan que els episodis de pluja donin problemes d'acumulació d'aigües de pluja en calçades i voreres, amb les consegüents incomoditats a vianants autòctons i turistes. A més, s'ha de tenir en compte «l'antiguitat o inexistència» de determinats elements de la xarxa de sanejament en zones molt planeres.

Els treballs de les obres consistiran a instal·lar nous embornals, pous de pluja i canonades de transport, per derivar l'aigua de forma soterrada fins al rec fondo, en el tram paral·lel als fossars de la Ciutadella.