El col·lectiu professional de perruqueries, barberies i centres d'estètica de tot el país han convocat, per al pròxim dimecres 20 de gener, una manifestació d'àmbit nacional per exigir una rebaixa de l'IVA, que actualment és del 21% en la seva branca professional. A la ciutat de Figueres, la mobilització tindrà lloc a les 10 del matí, a la Rambla.



Aquest sector fa temps que reclama aquest descens de la pressió contributiva del 21 al 10%, però fins ara no ha estat escoltat per l'administració.