Maçanet de Cabrenys dona bonificacions per posar plaques solars

El darrer ple de l'any passat de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys va aprovar inicialment l'ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica. Aquesta ordenança estableix un marc normatiu d'àmbit municipal per a la implantació d'instal·lacions d'autoconsum d'energia solar fotovoltaica, a la vegada que estableix bonificacions a l'IBI i a l'ICIO per a aquelles persones i empreses del municipi que optin per aquest sistema de generació d'energia. El text normatiu, que actualment està exposat al públic per presentar-hi al·legacions, preveu unes bonificacions en el pagament de l'IBI que van del 20% al 50% i una bonificació del 50% de l'impost d'instal·lacions construccions i obres (ICIO), que s'ha de satisfer en el moment de fer la instal·lació.



En el mateix ple, també es va aprovar inicialment el pressupost per al 2021, que augmenta a 1.652.503,65 euros. Les inversions que l'Ajuntament vol executar són les següents: enllumenat de les urbanitzacions Casanova i Font d'en Coll, reforma del passeig de la muralla, millora de la xarxa d'aigua municipal, millora de la zona esportiva, consolidació del camí de Maçanet a Sant Andreu, obertura de la franja perimetral contra incendis, millora de la xarxa de sanejament, millora del cementiri municipal, finestres per a l'escola (PAES), plaques fotovoltaiques per a l'escola (PAES), equips per a processos d'informació: noves tecnologies.