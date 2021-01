L'Ajuntament de Vilamalla equipa l'escola amb purificadors d'aire

L'Ajuntament de Vilamalla ha equipat l'escola Josep de Ribot amb purificadors d'aire per a potenciar les mesures contra la Covid-19 a les aules. La regidoria d'Ensenyament ha explicat a través de les xarxes socials que l'adquisició i instal·lació d'aquests aparells han tingut un cost d'uns deu mil euros. "Per a garantir la salut dels nostres infants, que són el futur de Vilamalla, en comptes de fer grans cavalcades de reis o regals de Nadal per a tothom, s'ha considerat més oportú vetllà pel benestar i la salut dels nostres joves estudiants", argumenta el consistori presidit per l'alcalde Carlos Álvarez.

Recentment, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va declarar que el seu departament tenia previst que en els centres on la temperatura exterior no permeti obrir finestres s'utilitzaran purificadors d'aire. Un fet que, amb les glaçades dels darrers dies derivades de la borrasca Filomena, s'ha fet evident en la majoria de centres docents.