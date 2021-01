Empreses i autònoms de l'Escala poden demanar nous ajuts fins a l'1 de febrer

L'Ajuntament de l'Escala ha obert una nova convocatòria d'ajuts econòmics per a les empreses i els autònoms locals. Es poden presentar sol·licituds fins a l'1 de febrer i hi ha una partida de 75.000 euros, amb un mínim de 300 euros a cada sol·licitant. A diferència de la convocatòria anterior, en què es van obrir tres línies diferents, en aquest cas es convoca una sola línia de subvencions directes i amb un sistema de sol·licitud més simplificat, amb l'objectiu d'esgotar tota la partida que es va preveure per a aquest tipus d'ajuts en el pla de xoc econòmic i social aprovat el mes de maig.

Es preveu que la subvenció mínima sigui de 300 euros i la màxima de 500 euros, en funció de les peticions rebudes i amb el criteri d'esgotar els 75.000 euros de la partida.

L'objectiu municipal és ajudar al manteniment del teixit comercial i empresarial local i reprendre, d'aquesta manera, l'activitat econòmica del municipi escalenc, que s'ha vist alterada a conseqüència de les mesures sanitàries en matèria de salut pública per contenir la Covid-19, que han obligat a tancar establiments, a reduir-ne l'activitat o bé adaptar-la, amb la conseqüent disminució d'ingressos que han patit els negocis.