Continua la rehabilitació exterior de la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries

Els tècnics que treballen en la rehabilitació de la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries se centren ara en la part frontal per continuar rehabilitant-ne la part exterior i poder consolidar les seves estructures. Es tracta d'un immoble inclòs en el Patrimoni Arquitectònic de Catalunya per la seva singularitat. És un edifici aïllat de planta rectangular, format per dos cossos adossats, amb jardí pavimentat a la part davantera. Està distribuït en planta baixa i pis, excepte la torre situada a l'extrem est de la façana, que té tres plantes. A la part posterior, l'edifici es va construir damunt la muralla de la població, salvant així el desnivell del carrer Miranda.

La rehabilitació, l'està executant l'Ajuntament. Té una coberta plana, amb terrat a la part superior. La torre també té la coberta plana. La façana principal té una porta d'accés d'arc de mig punt, bastida amb maons, amb la data de l'any 1910 gravada a la part inferior de la porta de fusta.

Aquesta edifici és la seu de l'estada de la beca artística internacional convocada pel consistori.