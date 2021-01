Protesta d'estudiants de la UdG en contra de la resolució del rectorat per la presencialitat d'exàmens i pràctiques

Protesta simbòlica d'una desena d'estudiant de la Universitat de Girona (UdG) en contra de la resolució del rectorat d'aquest cap de setmana que fixa que els exàmens continuaran essent presencials excepte per a aquells alumnes que, per motius de salut, estiguin en situació de vulnerabilitat. Això inclou tant els que tinguin problemes de salut com els que convisquin amb persones de col—lectius considerats vulnerables. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el Consell d'Estudiants (Cd'E) consideren que la decisió, que manté l'exclusió de les pràctiques i exàmens presencials per als estudiants de risc i l'amplia als convivents de persones de risc, és insuficient.

"És una mica irònic que la Universitat permeti la mobilitat quan la Generalitat diu que ha de ser municipal", assegura el portaveu del Cd'E, Edi López.

"Volem que tot estudiant que consideri que pot ser vulnerable, per l'entorn o consideri que és adient, encara que no sigui vulnerable, pugui demanar no venir presencialment", diu López. "Considerem que no ens poden fer escollir entre qualitat educativa i salut i això és el que fan amb aquesta resolució", afegeix.

Per tot plegat, aquest dilluns han fet una seguda de protesta al pati interior de la seu del rectorat i demanen que reconsideri la seva decisió.