Mig any de classes virtuals de preparació al part a l'Hospital de Figueres

Des de fa mig any, el servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de la Fundació Salut Empordà ofereix les classes de preparació al part als centres d'atenció primària de l'Alt Empordà de manera virtual. L'objectiu de la mesura és mantenir el contacte entre la llevadora i l'embarassada i acompanyar la dona en aquesta etapa malgrat les limitacions de contacte social que imposa la pandèmia del coronavirus i respectant el fet que les gestants són un grup de risc. A cada trobada hi participen entre tres i 10 persones.

A través d'una plataforma en línia que garanteix la confidencialitat de les participants, les sessions s'estructuren de la mateixa manera que si fossin presencials en els CAPs. Primer hi ha una part introductòria que va a càrrec de la llevadora i a continuació s'obre la sessió a la participació de les diferents dones: es resolen dubtes i es comparteixen experiències, es reforça l'educació sanitària que se'ls facilita a la consulta presencial, es proporciona informació sobre el part i l'atenció que s'ofereix a l'Hospital de Figueres i es promou la lactància materna, entre altres accions emmarcades en els plans de promoció de la salut i de cura de l'embaràs.

En el cas de la visita a les instal·lacions del Bloc Obstètric de l'Hospital, com que ara no es poden fer, s'ha elaborat un vídeo per ensenyar la zona de parts.

La interacció entre llevadora i embarassada no es limita només a aquest espai de trobada virtual, sinó que també s'han posat en marxa grups privats a les xarxes socials per garantir una comunicació contínua i fluïda.

Durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus, les classes prepart es van suspendre. Amb la desescalada es van reprendre combinant el format virtual i el presencial, però com que es va veure que aquesta fórmula mixta no acabava de funcionar, des de l'estiu passat que l'ASSIR ofereix en línia totes les sessions de preparació al part.

Pel que fa a les trobades postpart, també es fan de manera virtual però el seguiment en aquest cas és més minoritari. Per això s'ha creat un espai individualitzat de suport a les dones que tenen dificultats de lactància, de manera que la llevadora els pot proporcionar un seguiment personalitzat.