L'escola de Lliurona, l'única de la comarca de l'Alt Empordà que no ha pogut obrir

L'escola de Lliurona, situada al terme d'Albanyà, no ha pogut fer classe aquest dilluns a causa de la neu que hi ha acumulada en aquesta zona de l'Alta Garrotxa empordanesa, la més castigada pel pas de la borrasca Filomena a l'Alt Empordà. Segons dades del departament d'Ensenyament, hi ha onze alumnes que s'han quedat sense poder anar al centre en aquest primer dia lectiu després de les vacances nadalenques. L'Ajuntament d'Albanyà "està actuant a la zona del Prat de la Creu per obrir pas i permetre la circulació d'entrada i de sortida de Lliurona", segons l'alcalde Joan Fàbregas.



53 centres tancats a Catalunya

Un total de 53 centres educatius no han reobert aquest dilluns a causa del temporal de neu, segons ha informat el Departament d'Educació. El total d'alumnes afectats és de 3.182. El territori més afectat és el Camp de Tarragona, on no han pogut obrir aquest dilluns després del període nadalenc 27 centres, amb un total de 2.200 alumnes afectats. A les comarques de Ponent no han obert una quinzena de centres, afectant a 665 alumnes. A les Terres de l'Ebre han estat una desena els centres que han continuat tancats, amb 306 alumnes afectats, mentre que a Girona no ha pogut obrir una escola, la de Lliurona a Albanyà. Pel que fa al transport escolar, s'ha suspès plenament o parcialment en 14 comarques.