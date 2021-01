L'Escala inicia la inscripció al programa Okup'Alt 21

L'àrea de Joventut de l'Ajuntament de l'Escala, en coordinació amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, inicia avui el període d'inscripció al programa Okup'Alt 21, destinat a donar una formació professionalitzadora a joves entre 16 i 24 anys que no treballen ni estudien.

Les inscripcions es duran a terme a l'oficina de Turisme de L'Escala i a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà i la formació -dirigida a tasques de manteniment i pintura- es farà del 15 de febrer al 15 de maig, amb un màxim de 10 joves que estaran coordinats per les àrees de Joventut i Serveis.

Okup'Alt 21 és un projecte de formació professionalitzadora gratuïta per a joves de 16 a 24 anys que no treballen i no estudien i poden aprendre un ofici i trobar feina a partir dels coneixements adquirits. La manera d'aprendre l'ofici és totalment pràctica, en petits grups i a l'aire lliure. En el cas del curs de manteniment i pintura que es durà a terme a l'Escala, la formació es farà de dilluns a divendres de 9 a 13h del matí, aprenent com pintar edificis i mobiliari urbà, polir i envernissar, fer petits murs, rehabilitar parets, arranjar voreres, treballs de fusteria i manyeria i obra.

Per complementar la formació es preparen currículums, es fan entrevistes de feina, xerrades sobre emocions, prevenció de riscos laborals, sortides i masterclass, entre altres aspectes.