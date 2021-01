L'Ajuntament de la Jonquera comença les obres al carrer Major

Durant les obres, la circulació de persones i vehicles per aquesta via es veurà afectada.

Durant les obres, la circulació de persones i vehicles per aquesta via es veurà afectada. AJUNTAMENT DE LA JONQUERA

L'Ajuntament de la Jonquera inicia avui els treballs de pavimentació del carrer major del municipi que s'allargaran fins divendres 15 de gener. Durant aquests dies, la circulació de persones i vehicles per aquesta via es veurà afectada. El tram comprès entre la Plaça de l'Ajuntament i l'església estarà tallat durant tota la setmana i no es podrà circular.

Des del Centre d'Atenció Primària fins a la Plaça de l'Ajuntament, el carrer restarà obert a la circulació dels veïns i veïnes i dels vehicles que no sobrepassin els dos metres d'alçada, ja que, un cop a la Plaça de l'Ajuntament, aquests hauran de girar a l'esquerra i passar per sota del túnel.

L'Ajuntament demana la col·laboració de veïns i comerciants per minimitzar els inconvenients derivats del tall i alhora agraeix la comprensió per les molèsties que els treballs puguin ocasionar.