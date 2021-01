El govern de Figueres treballa una nova auditoria sobre la línia elèctrica del Culubret

El govern de Figueres assegura que té «a mig fer» una auditoria sobre l'estat de la línia elèctrica del barri del Culubret però que «està aturada on Endesa no col·labora». El vicealcalde Pere Casellas ha respost així al portaveu de Ciutadans (Cs), Héctor Amelló, al ple ordinari celebrat aquest dilluns. El regidor plantejava la situació dels talls de llum al barri del Culubret en plena onada de fred. Un dels temes més reivindicats pels grups de l'oposició (Junts per Figueres i Ciutadans) en aquesta sessió telemàtica.

L'alcaldessa Agnès Lladó reitera la «pressió» cap a la companyia subministradora, Endesa, «perquè faci l'actuació que sigui oportuna per garantir el consum a la zona». També ha fet saber que «ens ha costat molt» trobar l'auditoria que l'anterior govern va fer sobre la línia elèctrica. «Els hi farem arribar l'auditoria que el vostre govern va demanar i que mai ens va arribar als grups de l'oposició», ha contestat Lladó a la demanda de la regidora de JxF, Núria Galimany, sobre tenir tota la informació disponible. El regidor de Cs, Héctor Amelló, ha defensat als seus companys d'oposició assegurant que el seu grup sí va rebre aquesta auditoria.

Casellas ha explicat que actualment estan treballant en una nova auditoria i que l'anterior es va enviar «per ampliar la documentació de la queixa presentada al Síndic de Greuges». Per una altra part, ha animat als regidors de JxF a fer pressió sobre el seu company de partit, el conseller d'Empresa i coneixement, Ramon Tremosa. «Calen solucions més contundents, creiem que el Ministeri ha de fer algo però també la conselleria d'Empresa perquè la sensació és que Endesa se'n riu», ha declarat Casellas.

Els retrets han continuat amb la regidora Galimany advertint-li que ell també pot tirar de fils del seu partit, «parli amb els del Consell d'Administració que són del seu partit». Casellas ha respost amb sarcasme llegint el llistat dels membres del Consell d'Administració de la companyia, «si em diu qui ha sigut militant o ha estat en càrrecs del PSC, faré la petició. En tot cas, li pot fer arribar vostè al Sr. [Miquel] Roca».



Via verda amb Vilamalla

En un altre punt, el ple d'aquest dilluns ha aprovat per unanimitat un dels darrers tràmits per poder signar el conveni entre administracions del projecte de via verda entre Vilamalla i Figueres. En aquest es preveu que l'Ajuntament només acceptarà la cessió del tram de via verda si l'obra està ben executada.

La Generalitat de Catalunya ha tret a licitació el projecte de via verda entre Vilamalla i Figueres a l'entorn de la carretera C-31 per un valor de 1.485.087,97 euros. El projecte es va començar a 2016 i s'inclou com a tercer tram d'un carril bici entre Verges i Figueres.

Els treballs, que tenen una previsió de sis mesos, aniran a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat però el manteniment i la gestió ho haurà de fer l'Ajuntament de Figueres.