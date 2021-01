Figueres inicia les obres de renovació del clavegueram del carrer Vilafant

L'Ajuntament de Figueres ha començat avui les obres de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Vilafant. L'objecte és l'execució de l'obra de reposició del clavegueram del carrer Vilafant i la incorporació d'una canonada de transport d'aigües pluvials llevat d'un tram ja construït.

Dins els programes de vigilància de l'estat del clavegueram i d'incorporació de xarxa separativa residuals/pluvials es va detectar la necessitat del canvi de la xarxa de residuals i la incorporació d'un servei de pluvials. Es tracta d'una obra projectada en diferents fases (6 setmanes per fase), que tindrà una durada de 20 setmanes. El pressupost total és de 175.000 euros.

Es tracta d'una obra en un carrer cèntric, estret i amb molta incidència de trànsit i vianants, per aquest motiu, es desenvoluparà en diferents fases per tal de minimitzar les molèsties als veïns.



Programa de treball amb afectació veïnal

Per la primera fase de l'obra està previst que el dia 14 de gener hi hagi prohibició d'aparcament a la part baixa i començament de execució de cales per localitzar serveis.

Els dies 18-20 de gener hi haurà l'entrada de maquinària pesada i tall al trànsit de la part baixa del carrer Vilafant i limitació de la resta a activitat veïnal. Tall del trànsit de la part baixa de Lasauca i desviament de turismes per Àlvarez de Castro.

Seguidament s'executaran les fases 1 , 2 i 3 a raó, aproximadament, de 6 setmanes per fase.