ERC Roses reforça la secretaria de la Dona i Igualtat amb Olga Morente

La secció local d'Esquerra Republicana a Roses ha incorporat a la seva executiva a la rosinca Olga Morente que a partir d'ara s'encarregarà de les secretaries de la Dona i d'Igualtat d'Oportunitats. En aquest sentit la presidenta d'ERC a Roses Fany Poza ha destacat la importància de "seguir feminitzant el partit i la política" i ha afegit que com totes les altres secretaries "aquesta tindrà una feina que anirà coordinada amb la feina que fan els regidors republicans des de l'Ajuntament".

Per la seva banda, Olga Morente ha destacat que agafa aquesta responsabilitat "en un moment especial, ja que la pandèmia segueix provocant moltes desigualtats socials, econòmiques, però que també castiga especialment a les dones" i ha afegit que "ara més que mai, és el moment de treballar en tots aquells àmbits on les dones encara no podem gaudir de la plena igualtat que mereixem".

Nascuda l'any 1990, Olga Morente és llicenciada en ciències polítiques i de l'administració per la UdG, màster de màrqueting polític, estratègia i comunicació política per l'ICPS (Institut de Ciències Polítiques i Sociològiques) i actualment està opositant per a tècnic de gestió de l'Administració General de l'Estat.