Ciutadans reclama a la Junta Electoral que retiri la "simbologia partidista" de la façana dels ajuntaments de Figueres i Castelló

Ciutadans (Cs) portarà a la junta electoral els ajuntaments de Sarrià de Ter, Palamós, Blanes, Figueres i Castelló d'Empúries perquè els faci retirar "les pancartes partidistes" que hi ha a la façana del consistori. El text assenyala "l'incompliment de la resolució que obliga el Govern i els Ajuntaments a garantir la neutralitat de tots els espais públics, especialment en període electoral". I recorda, a més, que "la igualtat de sufragi és essencial en la representació democràtica" per això requereix la retirada dels edificis públics qualsevol "simbologia partidista que contingui imatges o expressions vinculades o similars" a les que utilitzi qualsevol dels partits que concorren a les eleccions.

Des de la formació taronja s'ha constatat que "tot i les diferents resolucions de la Junta electoral central i de les provincials, als balcons de diferents ajuntaments i també d'edificis municipals continuen penjades pancartes i simbologia amb un contingut clarament partidista, que s'associa amb algunes de les formacions que es presenten a les eleccions" ha explicat el cap de llista de Ciutadans per Girona a les eleccions del 14 de febrer, Jean Castel i per aquest motiu ha presentat un recull de proves.

Es demana a les juntes electorals de zona que "obliguin els ajuntaments a retirar la pancarta i qualsevol altre símbol partidista de les façanes d'edificis municipals" i que "tant els consistoris com la resta d'administracions garanteixin el compliment del principi de neutralitat". Des de Ciutadans es reclamen "unes eleccions del 14-F lliures i uns edificis públics que representin a tots els catalans, no només a una part".

Castel ha criticat que els partits separatistes utilitzin les institucions "com a tauló de propaganda política al servei de la seva causa". "Volem unes eleccions lliures i no veure com els partits separatistes novament volen adulterar la democràcia utilitzant les institucions per enviar missatges partidistes", ha conclòs la representant de la formació liberal.