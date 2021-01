La neu fa acte de presència a l'Alt Empordà

El temporal Filomena ha arribat aquesta matinada començant pel sud i s'estén per bona part de Catalunya, especialment a Terres de l'Ebre i Ponent, però també a cotes mitjanes-altes de l'Alt Empordà.



Paratges com Sant Pere de Rodes i el poblat ibèric de Santa Creu de Rodes, Puig Neulós, Maçanet de Cabrenys i les Salines s'han despertat amb un paisatge de postal: durant el dia d'avui es preveu que a la costa i zones del prelitoral central la cota es situï al voltant de 200 o 300 metres.





Aquesta nevada està emmarcada en la prealerta deldeper la previsió del. Recordeu que cal evitar la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible. Tanmateix, també que hi ha restriccions a la mobilitat per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.