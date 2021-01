Les llibreries catalanes no podran obrir aquest dissabte

El Govern manté les restriccions aprovades dilluns i les llibreries no podran obrir aquest dissabte en no considerar-les establiments essencials, segons han confirmat a l'ACN la Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Llibreters. Les llibreries de més de 400 metres quadrats, a més, continuaran tancades també durant la setmana perquè no poden acotar l'espai, com s'havia interpretat fins ara. La Cambra i el Gremi han criticat la "manca de credibilitat" del Govern per incomplir l'acord que declarava la cultura com a bé essencial. La presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer, apunta que el problema no és econòmic, si no el fet si són essencials o no ho són. La Cambra del Llibre ha dit en un comunicat que "se sent decebuda i enganyada".