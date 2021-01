El confinament municipal deixa restaurants dels pobles rurals sota mínims o els obliga a tancar

Un home dinant al restaurant Can Pau de Cantallops.

Les noves restriccions per contenir la pandèmia del coronavirus inclouen el confinament municipal durant tota la setmana. A la pràctica, això posa dificultats afegides per als restaurants i establiments dedicats a l'hostaleria dels pobles petits i rurals. S'han quedat sota mínims però alguns negocis –la majoria familiars-han decidit mantenir-se oberts mentre que d'altres, s'han vist abocats a tancar. És el cas del restaurant 'El Racó d'en Pep' de Sant Gregori (Gironès). Diuen que els números no els surten i que, a partir de demà, abaixaran la persiana. En el seu cas, la majoria de la clientela prové de Girona.

Alguns propietaris, com en Nisu Castello de 'Can Pau' de Cantallops critiquen que el Govern no hagi tingut en compte la seva peculiar situació –en molts casos estan ubicats en pobles de menys de 200 habitants- a l'hora de fixar les mesures: "Suposa matar els negocis".