Ciutadans confirma Amelló a la llista de Girona pel 14F

Ciutadans (Cs) ha presentat aquest divendres la llista de la formació per Girona a les eleccions del 14-F. El partit ha confirmat Jean Castel com a cap de llista, que anirà acompanyat dels diputats autonòmics Héctor Amelló i Camino Fernández. Castel ha assegurat durant l'acte que saben "segur" que "un altre tripartit ens duria a un nou referèndum" i que "només Ciutadans pot evitar que ERC i el PSC puguin tornar a sumar". Segons el número 1 de la candidatura, "Catalunya necessita un govern constitucionalista que pensi en les persones, que sigui seriós i vulgui gestionar prenent decisions que aportin solucions i mesures oportunes" davant de la situació actual".

Castel, que repeteix com a cap de llista, va néixer a Girona l'any 1966 i ha cursat estudis superior d'administració, càlcul mercantil i comptabilitat. Té titulació de guàrdia civil auxiliar i ha exercit d'auxiliar en el cos. Part de la seva carrera professional l'ha dedicat al comerç i ha estat gerent i administrador d'empreses relacionades amb el sector financer, immobiliari i del comerç internacional. Va ser cap de llista de Ciutadans a les eleccions municipals del 2015 i regidor a l'Ajuntament de Girona del 2015 al 2016, entre d'altres.

Per la seva banda, Amelló, nascut a Lleida l'any 1977, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). També és tècnic superior en fotografia artística i té el Màster universitari en comunicació, cultura, societat i política de la UNED. És regidor i portaveu a l'Ajuntament de Figueres i diputat, entre d'altres.

Fernández, nascuda a Santurtzi el 1975, viu actualment a Salt. Té la titulació d'auxiliar d'infermeria i ha completat la seva formació amb cursos d'auxiliar d'infermeria geriàtrica, d'assistent d'ajuda a domicili, de socorrisme i de tècnic de transport sanitari. Ha desenvolupat tasques d'auxiliar d'infermeria en equips multidisciplinaris dels serveis de cirurgia, traumatologia, medicina interna i consultes externes del Parc Hospitalari Martí Julià de Salt. Afiliada a Ciutadans des del 2013. Ha exercit diversos càrrecs organitzatius dins el partit en l'àmbit provincial.