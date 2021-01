Castel, Amelló i Fernández encapçalen la llista de Ciutadans per Girona del 14-F

Ciutadans (Cs) ha presentat avui els noms dels candidats que encapçalaran la llista de Girona per a les pròximes eleccions que se celebraran el 14 de febrer. El partit taronja ha confirmat Jean Castel com a cap de llista, qui anirà acompanya dels també actuals diputat autonòmics, Héctor Amelló i Camino Fernández. "Catalunya necessita un govern constitucionalista que pensi en les persones, que sigui seriós i vulgui gestionar prenent decisions que aportin solucions i mesures oportunes davant d'aquesta dramàtica situació econòmica, laboral i sanitària en la que ens trobem actualment". "Sabem segur que un altre tripartit ens duria a un nou referèndum i només Ciutadans pot evitar que ERC i PSC puguin tornar a sumar", ha manifestat.



Jean Castel

Castel és nascut a Girona el 1966. Ha cursat estudis superiors d'administració, càlcul mercantil i comptabilitat. Titulació de guàrdia civil auxiliar, amb formació en Codi civil, Codi penal, Llei antiterrorista, Llei d'enjudiciament criminal i Constitució espanyola. Ha exercit d'auxiliar de la Guàrdia Civil. Part de la seva carrera professional l'ha dedicat al comerç, ha sigut emprenedor, gerent i administrador d'empreses relacionades amb el sector financer, immobiliari i comerç internacional. Professor de taekwondo i defensa personal. Títol de vigilant jurat. Cap de llista de Ciutadans en les eleccions municipals del 2015. Va ser regidor de l'Ajuntament de Girona (2003-2015). Conseller comarcal i portaveu del Gironès (2015-2016). Portaveu de Cs la província de Girona. Diputat de l'XI legislatura (2015-2017). President de la Comissió d'Afers Institucionals i portaveu adjunt d'Interior.



Héctor Amelló

Nascut a Lleida el 1977. Llicenciat en belles arts per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en ciència política i sociologia per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Tècnic superior en fotografia artística per l'Escola d'Art Superior de Disseny Serra i Abella. Màster universitari en comunicació, cultura, societat i política a la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Afiliat a Ciutadans des del 2012. Ha estat coordinador de l'agrupació de Figueres (2015-2016) i assessor del grup municipal de Ciutadans a Girona (2017). Regidor i portaveu a l'Ajuntament de Figueres i conseller comarcal de l'Alt Empordà des del 2015. Membre del comitè territorial de Girona en qualitat de secretari d'acció institucional des del 2017 i sotsdelegat d'acció institucional per la província de Girona des del 2016.



Camino Fernández

Nascuda a Santurtzi el 1975, viu actualment a Salt. Titulada com a auxiliar d'infermeria a l'IES Giner de los Ríos (Lleó). Ha completat la seva formació amb cursos d'auxiliar d'infermeria geriàtrica, d'assistent d'ajuda a domicili, de socorrisme i de tècnic de transport sanitari, impartits a la Creu Roja de Lleó. Ha estat voluntària de la Creu Roja com a socorrista i tècnica de transport sanitari. Ha desenvolupat tasques d'auxiliar d'infermeria en equips multidisciplinaris dels serveis de cirurgia, traumatologia, medecina interna i consultes externes del Parc Hospitalari Martí Julià de Salt. Afiliada a Ciutadans des del 2013. Ha exercit diversos càrrecs organitzatius dins el partit en l'àmbit provincial.