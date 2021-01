Roses contractarà dos agents de policia local i crea una borsa de reposició

La Junta de Govern Municipal celebrada avui a Roses ha aprovat les bases del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d'agent de policia local. En les properes setmanes s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds per a totes les persones que vulguin participar en aquest concurs oposició. A més de les dues places en propietat, es crearà una borsa de reposició amb la resta d'aspirants que superin les proves, per cobrir futures vacants interinament.

Les bases aprovades avui, tenen per objecte la regulació del procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Roses i per a la creació d'una borsa de reposició d'agents. La provisió de les places s'efectuarà mitjançant concurs oposició en el qual es valoraran condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir. S'hi podrà presentar tothom que compleixi els requisits que marquen les bases.

Les persones que superin les proves però no obtinguin alguna de les dues places ofertades, quedaran inscrites en una borsa per cobrir futures vacants interinament fins que aquestes siguin cobertes per concurs. D'aquesta manera, les tres jubilacions d'agents previstes durant el primer semestre d'aquest 2021, seran cobertes interinament amb integrants d'aquesta borsa de reposició d'agents, a l'espera que s'obri una nova convocatòria per cobrir-les definitivament.