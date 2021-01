La residència Els Arcs de Figueres, primer centre de l'Alt Empordà en rebre la vacuna contra la Covid

La campanya de vacunació de la Covid-19 a la Regió Sanitària de Girona ja ha arribat a totes les comarques que la integren. L'equip de vacunació s'ha desplaçat avui a l'Alt Empordà i la residència Els Arcs de Figueres ha sigut el primer centre en rebre les dosis. Les vacunes han arribat cap a dos quarts de deu del matí a la residència i en total s'han administrat 110 dosis: 65 en residents, d'un total de 68, i 45 en treballadors, d'una plantilla de 60. Un cop passats 21 dies rebran la segona injecció. El primer vacunat de l'Alt Empordà ha sigut Santiago Castelló Salas, de 79 anys, i usuari del centre. Ha explicat que l'arribada de la vacuna és un "gran pas per la humanitat" i que qualsevol ajuda "és benvinguda".

Poc després l'ha seguit també el primer treballador del centre en rebre la injecció, Emeri March Paniza, auxiliar de geriatria. "No havia viscut mai una situació com aquesta en els 25 anys que porto treballant a la residència els Arcs" ha assegurat. Ha viscut els últims mesos amb "incertesa" i "nerviosisme" i el volum de feina ha augmentat.

Un equip integrat per sis infermeres i infermers ha sigut l'encarregat d'administrar les dosis en aquesta residència de l'Alt Empordà. Per a la priorització dels centres se segueix un criteri principal: són centres verds, és a dir, no tenen cap cas actiu de coronavirus, com és el cas de la residència Els Arcs. La directora de la residència figuerenca, Maleni Cisneros, ha explicat que durant tota la primera onada no van tenir cap contagi, fins aquesta tardor, quan van detectar alguns positius. Superada aquesta fase, actualment és un centre verd.

La campanya de vacunació es va estendre la setmana passada en la majoria de comarques que integren la Regió Sanitària de Girona i va arribar al Gironès, Ripollès, Garrotxa, Alt Maresme, Selva i Pla de l'Estany. Es van administrar totes les vacunes de què es disposava, 512 en total, i per aquesta setmana la regió en tindrà 3.325 de disponibles per seguir amb la campanya en residències de gent gran i en personal sanitari. Avui els equips de vacunació s'han desplaçat a l'Alt i el Baix Empordà, les dues comarques que estaven pendents de rebre les primeres dosis. Durant aquest dimarts hi ha prevista la vacunació en set residències de la Regió Sanitària de Girona.

El desplegament de la campanya de vacunes al territori suposa un "repte logístic", tal com va destacar el Gerent Territorial del CatSalut a la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, en la primera vacunació el 27 de desembre. Per fer-ho possible, a la regió s'han format dos equips integrats en total per quaranta infermeres i dotze administratius, sota la supervisió de dues coordinadores que s'encarregaran de gestionar les vacunacions a la regió.