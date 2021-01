La nova associació 7 vides i l'Ajuntament de Lladó creen un refugi per a gats

Un grup de veïns i veïnes de Lladó, units per vetllar per la vida digna dels gats de carrer sense llar, ha creat l'associació 7 vides. A final del mes de setembre de l'any passat es va crear l'associació i el desembre la Generalitat va respondre. «Hi va haver un abandonament de gats al poble i havíem d'actuar», expliquen les responsables de l'entitat, que tenen com a presidenta Estel Canals, mentre que Laura Gómez n'és la tresorera i Adriana Jordán, la secretària.

En aquest temps, han aconseguit un pressupost que els permetrà fer un arranjament de la situació que s'havia generat al municipi. A més, s'han trobat amb la voluntat de l'Ajuntament lladonenc per tirar endavant el refugi de gats, que és a tocar de l'escola. «L'Ajuntament ha volgut fer una associació que s'integri al poble i ja portem dinou gats esterilitzats», apunten. A més, tenen intenció de publicar un llibre per explicar els problemes que pateixen els gats que hi ha a Lladó, ja que l'entitat vol ser un canal per solucionar els problemes.

Segons l'alcalde, Joaquim Tremoleda, «elles se'ns van dirigir a nosaltres i pensem que és una associació necessària per estar millor coordinats». Per això, els van cedir l'espai on hi ha el refugi, que quedarà tancat més bé i l'han dotat de més equipaments donats pels veïns del municipi. «La gent tenia una visió diferent dels gats i hem de canviar el xip, per això aquesta aliança de mutu interès. Farem activitats per acostar el món dels gats als veïns i veïnes del poble de Lladó i que els nens eduquin a casa seva», argumenta Tremoleda.

Per la seva part, Laura Gómez veu necessari que la gent del poble «es posi les piles i se sensibilitzi». L'associació ja ha donat tres gats en adopció i ha animat els alumnes de l'escola a pintar un mural.

Paral·lelament, altres pobles, com ara Navata, han demanat col·laboració a Lladó per controlar la colònia de gats. «Els veïns han vist el canvi dels gats aquí al poble», afirma la secretària, Adriana Jordán.

Al refugi de Lladó hi ha en Rubio, un gat que és el patriarca del barri i pare de la majoria de gats que cuiden. «És un gat molt especial per a nosaltres, ja que comença a ser grandet, té entre set i vuit anys, i per a un gat de carrer això és molt», defineixen d'aquest felí, que pesa uns vuit quilos.

L'entitat 7 vides continua desenvolupant la seva feina per controlar els problemes dels gats. També busquen més implicació per part de la població per evitar més perjudicis en la colònia de gats que ha patit Lladó els darrers temps.