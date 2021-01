Desvetllem la carta als Reis d'alcaldesses i alcaldes de l'Alt Empordà, poble a poble

Els ajuntaments han estat el pal de paller en la gesió d'un dels anys més complicats de les darreres dècades. La pandèmia provocada pel coronavirus ha arribat a tots els racons del món i no ha deixat de tenir una incidència directa, d'una manera o altra, en cap dels seixanta-vuit municipis que formen la nostra comarca, l'Alt Empordà.

En plena vigília de Reis, vam buscat la complicitat de les alcadesses, alcaldes i regidors alt-empordanesos per rebre les seves cartes amb els desitjos i objectius que s'han marcat per a aquest 2021. Veureu que hi ha una mica de tot, però que en tots els casos es pot llegir una clara voluntat de seguir treballant per als seus respectius municipis i, sobretot, pensant en la seva gent.

Ajuntaments governats des d'opcions polítiques molts diverses, molts d'ells amb acords i pactes que han estat molt útils en moments com aquests. L'economia local està tant o més ressentida que la d'altres administracions superiors, però d'ella en sorgeixen pressupostos municipals que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de totes les veïnes i veïns. Hi ha ambició, idees, anhels de millora i, per sobre de tot, una forta càrrega de vocació de servei. A continuació, us oferim la carta de cada represenant municipal. Només trobareu a faltar la de Riumors. El seu alcalde va declinar la nostra invitació.

AGULLANA

Josep Rovell

El 2021 volem tirar endavant projectes relacionats amb les energies renovables: per exemple, instal·lar plaques fotovoltaiques a l'escola i a la llar d'infants. També volem convertir tot l'enllumenat públic a led per reduir el consum i comprar una furgoneta elèctrica. Aquest any nou desitgem que ens permeti millorar la captació i el pretractament de l'aigua per al municipi i implantar un compostador a la zona de la minideixalleria, alhora que la remodelarem. Finalment, hem previst la construcció d'un magatzem, fer obres al cementiri i estrenar una ruta ciclada fins a França com a projectes importants.

ALBANYÀ

Àlex Falgàs

Des de la llunyania d'Albanyà somiem amb el goig de ser beneits pels efectes màgics de l'arribada dels Reis d'Orient, però potser les nostres demandes no són del tot comunes. No esperem rebre cap gran regal brillant. Més aviat demanem que els favors de les nostres terres puguin seguir brindant les seues esplendors, que la naturalesa es mantingui neta i es respecti sempre com a espai sagrat. Per millorar el nostre municipi, també demanem que aquest 2021 ens arribi la fibra òptica a Albanyà, la construcció del nou cementiri municipal i la construcció de l'escola d'obra de Lliurona.

L'ARMENTERA

Narcís Isern

Aquest any nou demanem que us recordeu especialment dels nens amb dificultats econòmiques o dels que estan malaltons i que porteu esperança, oportunitats i feina a tots/es aquells/es que han tingut problemes amb la Covid-19. Demano felicitat per als meus conciutadans. Els projectes d'inversions que ens agradaria tirar endavant són: l'arranjament de la plaça de Catalunya; la instal·lació d'un skate i millora dels jocs infantils i juvenils, i la millora a leds de l'enllumenat. També la instal·lació d'un aparcament per a autocaravanes i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'ajuntament.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Júlia Gil

Per a aquest 2021 desitgem que tot vagi millor i molta salut i feina per a tothom. Demanem que tots els projectes que tenim puguin tirar endavant, com ara la redacció del projecte de la nova escola perquè es comenci a construir el més aviat possible. També fer realitat el projecte d'adequació d'un espai per a entitats i emprenedors del municipi i, per descomptat, demanem que durant el 2021 es puguin dur a terme tots els esdeveniments culturals i les festes que s'han hagut de posposar a causa de la covid-19. Però, sobretot, el nostre gran desig és de salut, prosperitat i llibertat per a tothom.

BÀSCARA

Narcís Saurina

Benvolguts Reis d'Orient, per a aquest any us voldria demanar que el projecte del polígon d'Orriols s'aprovi definitivament i també que puguem portar a terme la reestructuració del parc de la Resclosa per convertir-lo en un espai lúdic amb un pàrquing d'autocaravanes, un lloc on poder passejar, anar amb caiac pel riu, observar les nombroses aus que viuen al voltant del riu i també, i com a qüestió prioritària, que tinguem salut i deixem enrere la pandèmia que ens està llastrant. Per acabar demano honradesa als polítics, que bona falta fa.

BIURE

Martí Sans

Aquest any us demano coses que són vitals per al desenvolupament i el progrés del meu poble. En primer lloc, que tinguem tots molta salut. També que tinguem encert en tirar endavant els tres projectes que hem iniciat. I, si no és demanar massa, també us demano força i temperament per resistir les envestides d'uns quants que no paren d'intentar malmetre la pau social en el municipi. Majestats, tenim una escola que funciona però necessitem fer un nou edifici. Per últim, demanem que l'ACA ens doni el vistiplau per fer la depuradora. És molt necessària i ja tenim el projecte fet.

BOADELLA I LES ESCAULES

Enric Vehí

Aquest 2021 demanem millores per al nostre municipi. Comencem l'any executant dues inversions: dos parcs infantils, un per a Boadella i un per a les Escaules. Aquestes actuacions ens fan molta il·lusió perquè estan enfocades als més petits i als nostres pobles feia molts anys que no s'invertia en parcs infantils. També hem previst millorar els accessos als nuclis dels dos pobles i canviar les fusteries de l'escola de Santa Cecília. I, finalment, durant aquest 2021 voldríem adquirir una antiga central elèctrica de Boadella per adequar-la i destinar-la a la política d'habitatge social.

BORRASSÀ

Ferran Roquer

Benvolguts Reis Mags d'Orient, la vostra arribada ens omple d'il·lusió. Els petits resten frisosos per obrir els regals i els adults us esperem amb desig perquè ens porteu esperança i molta salut gràcies a la feina del món sanitari. Us demanem feina, prosperitat, un repartiment just, una societat formada amb oportunitats i poder gaudir de les coses que trobem a faltar, com són les relacions interpersonals que s'esdevenen en els actes, festes, celebracions i trobades que organitzem a Borrassà i que permeten interactuar entre les persones fent realitat molts somnis per la col·laboració mútua entre la gent.

CABANELLES

Martí Espigulé

Benvolguts Reis Mags, per a aquest nou any 2021 us volem demanar: en primer lloc, benestar per a tothom i especialment per als veïns i veïnes de Cabanelles, Espinavessa, l'Estela, Queixàs, Sant Martí i Vilademires. Tenir immunitat enfront la Covid-19, poder vacunar el màxim de gent contra el coronavirus i combatre'l fins a erradicar-lo. Ens agradaria poder recuperar les trobades socials, familiars i de poble i encarar la recuperació social i econòmica de la gent. Finalment, perquè la recuperació sigui possible, demanem la implicació de tothom, persones, empreses i institucions.

CABANES

Àlex Hernández

El primer que demanem per a aquest 2021 és que hi hagi salut per als veïns i veïnes del municipi de Cabanes i que l'afectació econòmica sobre empresaris, autònoms i treballadors sigui la mínima possible aquest any que comença.

D'altra banda, demanem poder executar reparacions diverses de carreteres i camins durant el primer semestres i mirar de posar en marxa el POUM. Finalment, voldríem que aquest 2021 puguem recuperar la normalitat, les nostres festes i tradicions que tristament hem hagut d'adaptar o apartar de l'activitat municipal.

CADAQUÉS

Pia Serinyana

La nostra carta al Reis: Volem el desplegament de fibra òptica i el POUM. Tenim un pla de millora per al polígon industrial Pla del Senyor Llorenç i del sanejament del Llané Petit, la rehabilitació del Corral d'en Morell, millores a l'accés a Portlligat i al Parc de Bombers. Pavimentarem carrers i camins, executarem franges perimetrals i seguirem rehabilitant la torre de les Creus com a punt de guaita. Licitarem la neteja viària i escombraries i aprovarem un pla per millorar l'habitatge social i el lloguer anual. Sense oblidar la millora d'accessos i aparcament al parc natural per evitar la sobrefreqüentació de l'estiu passat.

CANTALLOPS

Joan Sabartés

Aquest nou any 2021, a Cantallops, tenim previst posar en marxa un compostador mecanitzat per gestionar els residus orgànics que genera la nostra població, també arranjarem i millorarem diferents espais, com les cases de la muralla, el cementiri, algunes fonts i el local de l'antic escorxador. Instal·larem l'enllumenat als jardins de la rectoria, començarem les obres del nou parc infantil i millorarem l'actual parc de salut. També esperem que la pandèmia evolucioni favorablement i ens permeti celebrar les festes i actes culturals que celebràvem normalment.

CAPMANY

Joan Fuentes

Per a aquest 2021 que acabem de començar tenim un calaix ple de bons desitjos, començant per la bona salut de tots els nostres veïns i veïnes. Des de l'Ajuntament hem pressupostat i tenim compromeses diverses inversions destinades a millorar la qualitat de vida a Capmany. Entre elles, l'estudi i el projecte del sistema de sanejament EDAR i la millora de serveis i paviment dels carrers Vilarnadal, Ponç de Capmany, la Torre i un tram de l'Orient. També l'adequació d'una nova zona verda a la font de Dalt. I seguirem molt atents a les necessitats dels capmanyencs i capmanyenques en el tema de la pandèmia.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Salvi Güell

Ja sé que enguany aneu molt atabalats i teniu dificultats per portar a càrrec la vostra feina, a causa de les mesures de les quals tots plegats ens hem dotat per fer front a la pandèmia mundial que tant ens preocupa i ocupa. No sabem si el pitjor ja ha passat o encara no. Però en tot cas ens farà falta a tots plegats molt de seny, lucidesa i encerts per lluitar per la salut de tothom. I quan parlo de salut ho faig d'una manera molt extensiva. Feu que, a l'hora de prendre decisions, els que en tenim la responsabilitat, ho sapiguem fer de la millor manera possible. Tan sols demano això.

CISTELLA

Enric Gironella

Benvolguts Reis, abans de demanar-vos res, us voldria fer cinc cèntims del que ha estat aquest any a Cistella. Hem fet molta sort amb la Maria i el seu equip, a l'escola. Estem molt contents amb la seva tasca. Esperem que ben aviat se'ns faci petita. L'Ajuntament va organitzar la venda de mascaretes per la Marató i vam demostrar la qualitat humana del nostre petit poble. Per al 2021 tindrem un parc saludable per als nostres no tan joves i una zona d'esbarjo. També volem tornar a veure el somriure als nostres veïns i junts gaudir de la festa de Cistella amb salut.

COLERA

Lluís Bosch

Des de l'Ajuntament de Colera demanem als Reis Mags que ens portin molta salut i que aquest 2021 que acabem d'estrenar sigui un any sense Covid. Que puguem retrobar la normalitat del dia a dia de les nostres famílies, amics i veïns i gaudir-ne tots plegats. Des del nostre poble, demanem molta pau, més benestar i que tots els nostres projectes es puguin fer realitat. Esperem que aquest any els Reis ens portin la nova canonada d'aigua provinent de l'embassament de Darnius i Boadella, un projecte que és vital per al futur de Colera i la seva gent.

DARNIUS

Josep Madern

Estimats Reis. Davant la situació d'urgència sanitària i econòmica que vivim els darrers temps, us demanem salut i felicitat per a tothom i molt especialment per als veïns de Darnius. Desitgem que millori la situació de la pandèmia, que qui s'hagi quedat sense feina pugui tornar a treballar, que les persones malaltes es recuperin ben aviat i que qui hagi perdut un ésser estimat trobi consol i esperança i ganes de seguir endavant. Per a aquest 2021 us demanem pau i convivència entre la gent del nostre poble i que tots els projectes que ens hem marcat arribin a bon port.

L'ESCALA

Víctor Puga

Per a l'Escala, el 2021 ha de ser l'any en què la construcció de l'ETAP resolgui definitivament el problema de la qualitat de l'aigua potable, i es consolidi una millora del servei de neteja, recollida i gestió de residus amb la posada en marxa del nou model. La reurbanització del passeig Lluís Albert, un nou aparcament al nucli, la urbanització de sectors amb mancances o la consolidació del projecte de promoció cultural i turística, són eixos prioritaris. Però, per sobre de tot, el meu desig és que porti salut, prosperitat i cohesió social per deixar enrere aquesta emergència sanitària i socioeconòmica.

ESPOLLA

Carles Lagresa

Des d'Espolla volem desitjar molta salut per a tothom. El 2021 l'encetarem amb el desplegament de la fibra òptica pel nucli urbà, molt necessari per a municipis petits com el nostre. Tot seguit tenim prevista la millora dels serveis i la pavimentació del carrer Sant Climent i de trams dels carrers Àngel Costa i Figueres, que donarà continuïtat al projecte per a la dinamització territorial d'Espolla. També volem invertir el romanent líquid de tresoreria en la construcció d'un nou dispensari mèdic i de serveis socials a la zona de la Coromina i millorar el trànsit rodat al carrer Banyuls, entre d'altres.

EL FAR D'EMPORDÀ

Jaume Arnall

Estimats Reis d'Orient. Aquest any tan complicat i diferent com el que hem viscut, tinc un desig per a tot el meu poble que vull fer extensible a tot el món: que tinguem salut, que la vacuna funcioni i que, per fi, la Covid-19, que ens ha sacsejat tot aquest temps, esdevingui només un record. Volem que els nostres avis i àvies tornin a gaudir dels seus espais al poble, que els nens i les nenes juguin els uns amb els altres sense cap barrera que ho impedeixi i que la vida i l'alegria torni a El Far d'Empordà, perquè estic plenament convençut que ens espera un bon any 2021.

FIGUERES

Agnès Lladó

Benvolguts Reis d'Orient. Aquest 2020 ens ha visitat un virus que ha portat molta tristesa a moltes cases, i si alguna cosa us volem demanar és que aquest virus marxi i no torni més. Sobretot, us vull demanar salut per a tothom. També us vull demanar que, tan aviat com sigui possible, l'activitat econòmica de la ciutat es torni activar. Moltes famílies ho han passat molt malament i necessitem que tothom pugui treballar i guanyar-se la vida. Necessitem que entre tots estimem més la ciutat, la cuidem més i fem pinya per portar-la allà on a tots ens agradaria. I us demano més amor, solidaritat i felicitat.

FORTIÀ

Francesc Brugués

Encarem l'any 2021 amb molt d'optimisme perquè ha de permetre tirar endavant dos projectes que suposaran una millora per al municipi. Primer vull destacar la urbanització del giratori de l'entrada de Fortià des de Riumors, un tema pendent des de fa molts anys i que dignificarà aquesta entrada del poble. També s'executarà una nova fase d'obres per adequar en un futur la Casa Gran per instal·lar-hi la Casa de la Vila, atès que l'actual ha quedat petita i no pot oferir tots els serveis necessaris per a un poble que ha crescut molt. Finalment, desitjo un bon any nou a tothom.

GARRIGÀS

Pilar Bosch

Estimats Reis, enguany la nostra casa ha esdevingut el nostre refugi i ens hem trobat a faltar molt els uns als altres. Us demano que feu desaparèixer la pandèmia d'arreu del món i que ens permeteu recordar l'experiència viscuda, perquè hem après que les coses petites, en realitat, no ho són i que cal treballar braç a braç per trobar l'equilibri necessari per cuidar i guarir el nostre malmès planeta. Des de Garrigàs, aquesta pentàpolis de pagès que aglutina els pobles de Vilajoan, Arenys d'Empordà, Ermadàs i Tonyà, us demanem pau, salut i prosperitat per a tots els pobles.

GARRIGUELLA

Isabel Teixidor

La meva demanda no és només per a Garriguella sinó per a tots els pobles de Catalunya o fins i tot d'arreu del món. Us demano humanitat, justícia, llibertat, salut i feina. En un moment convuls com el que estem vivint, animo tothom a pensar en positiu i a creure en les seves pròpies forces per tirar endavant. Són temps de canvi, reflexió i aprenentatge per trobar noves oportunitats, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit municipal. Que els reis ens portin la força necessària per superar aquesta pandèmia i per encarar el nostre futur amb èxit.

LA JONQUERA

Sònia Martínez

Benvolgudes Majestats d'Orient. Com ja sabeu, arreu del món estem vivint uns mesos excepcionals a causa de la Covid-19. Per aquest motiu, i com que sé que vosaltres sou màgics, us demano que durant el 2021 ens porteu algunes de les coses que més trobem a faltar actualment: tornar a abraçar els nostres amics i familiars, tornar a compartir moments amb els nostres majors i, sobretot, recuperar els nostres somriures! També us demano que ens porteu molta salut, serenor i empenta per afrontar els últims sacrificis que hem de fer per derrotar el virus.

LLADÓ

Quim Tremoleda

Benvolguts Reis d'Orient que porteu coses a tota la gent (no com els d'aquí, que més aviat se n'emporten). Tornem a començar. Benvolguda República, vine i allibera'ns de l'Estat, de la monarquia i de la Covid. I si pot ser aviat, millor. Què demano més? Que l'efervescència d'activitat que es viu a Lladó no s'aturi, que la gent visqui plenament integrada al poble. En aquest sentit demanaria un canvi per als comportaments incívics, respecte per als espais públics i que abans penseu el que no voldríeu per a vosaltres. Voldria salut, feina i prosperitat. El treball i les ganes ja ho posen la gent i amb això tot és possible.

LLANÇÀ

Francesc Guisset

Benvolguts Reis Mags, Us voldria demanar que la vostra màgia posi fi, d'una vegada, a aquesta maleïda pandèmia. També us demanaria que mai caigui en l'oblit tot l'agraïment per a tots els que han estat al servei de la població, per la seva immensa solidaritat, sacrifici i generositat. Molt de consol i ànims per a totes les famílies que han patit els estralls humans i econòmics d'aquest malson. Finalment, totes les benediccions i regals per als nostres infants, perquè amb la seva alegria, el seu somriure del dia a dia, tant ens han ajudat a seguir endavant.

LLERS

Carles Fortiana

Estimats Reis d'Orient. Aquest any la llista és molt curta, només desitjo una cosa, salut per a tothom! Aquest 2020 ens ha portat tants problemes de salut per a tanta gent que no es pot desitjar res més! Hem viscut una situació de pandèmia que no hauríem pensat mai, ens ha afectat en tants nivells i en tants aspectes de les nostres vides que l'únic que desitjo és que tots puguem tornar a la normalitat, hem perdut un temps però en vindran de millors. Com a representat de l'Ajuntament vull destacar la col·laboració, la solidaritat i el suport que han demostrat els veïns i veïnes de Llers. Salut i força per a tothom.

MAÇANET DE CABRENYS

Mercè Bosch

Des de Maçanet de Cabrenys, el que demanem als Reis és salut, pau i prosperitat per als vilatans. Voldríem donar-los més qualitat de vida. Ens agradaria augmentar la població amb gent que volgués viure al nostre municipi, on disposem de llar d'infants, escola rural i múltiples serveis. Poder-los oferir feina i habitatge. Demanem millorar la canalització d'aigua, l'enllumenat i asfaltatge de carrers que ho necessiten. Millorar en economia circular i verda. Fomentar la gestió forestal i la ramaderia per protegir el nostre entorn. Fomentar el turisme sostenible, de benestar i esportiu.

MASARAC

Lluís Pujol

Estimats Reis Mags, la pandèmia ha canviat la nostra manera de viure i de fer en el dia a dia com a persones, com a membres de les nostres famílies i com a part del nostre poble i societat. A l'Ajuntament de Masarac, des del minut zero, ens hem adaptat a la situació i vam comprometre la nostra responsabilitat en oferir el millor servei que, com a administració local, sempre procurem donar, en constant col·laboració amb les administracions supramunicipals i essent rigorosos amb els protocols i les normatives que estableix la Generalitat. Que tingueu un bon viatge i porteu salut i llum per a tothom!

MOLLET DE PERALADA

Josep Cristina

El que demano, en aquests moments tan difícils per a la nostra ciutadania, és eficiència en aquesta gran crisi sanitària, que ha fet disminuir el benestar i la seguretat de tot un país. Som un poble en què el 60% de persones són més grans de 65 anys; per tant, el que demano és salut i eficàcia en la vacunació, ja que, moltes vegades, el Govern espanyol no pensa en els pobles petits com Mollet de Peralada. També m'agradaria que arribessin ajuts per a totes les nostres pimes i autònoms, ja que són el motor del nostre poble. Demano amnistia per a tots els presos polítics i exiliats.

NAVATA

Jaume Homs

Estimats Mags d'Orient, la gent de Navata us donem la benvinguda, conscients que aquest any no serà el mateix i que no trobareu la gent al carrer esperant-vos, sinó que resten a casa per saludar-vos, des dels balcons, amb música i engalanats amb la llum dels fanalets. Us demano, per a la nostra gent: salut i treball per reforçar l'economia frenada per la pandèmia; solidaritat i reconeixement envers el personal de salut, que ha exposat la seva vida per a tantes persones que han patit la Covid-19. Que, aquest temps, ens ajudi a ser més sostenibles, justos i solidaris.

ORDIS

Anna Torrentà

Per al 2021, desitgem salut i feina per a tots els ordiencs i les ordienques. Que de les pors i les incerteses del 2020 n'hàgim tret fortalesa i esperança i un retorn de valors oblidats. Desitgem abraçades i retrobaments. Que, el 2021, el poble torni a tenir so i vida de poble. Salut, feina i llibertat! Ens esperen projectes engrescadors: un Punt Jove per als nostres adolescents, ajuts al transport per a estudis postobligatoris, ajuts per a la teleassistència de la nostra gent gran, millora de carrers i un poble més sostenible energèticament i amb reducció de residus.

PALAU DE SANTA EULÀLIA

Xavi Camps

Per als micropobles, demanaríem un millor finançament per als ajuntaments per poder afrontar els projectes de futur. Un urbanisme adequat a les singularitat per a pobles d'aquesta mida que doni l'habitatge que necessitem per a joves i grans, perquè s'hi puguin quedar. Un urbanisme pensat, que permeti generar oportunitats de negoci a les zones rurals, així com dotar el territori de serveis com la fibra i un transport públic repensat i equilibrat. I no oblidem la implantació d'energies renovables a tots els nivells, però que siguin utilitzant la seva implantació amb el sentit comú.

PALAU-SAVERDERA

Isabel Cortada

Estimats Reis d'Orient, els nens i les nenes de Palau-saverdera us esperen amb il·lusió i innocència. Nosaltres farem tots els esforços per fer-los feliços durant aquest dia, malgrat el temps de pandèmia. Si és que, en aquest espai, us podem demanar que feu alguna cosa per al nostre poble i per a tots els pobles, és que ens renoveu l'esperança i la confiança en la humanitat, que una tramuntanada de veritat s'emporti la ignorància, substituint-la per cultura i coneixement, respecte i tolerància, i feu-nos més humils i generosos. Salut tinguem tots i totes!

PAU

Pere Maluquer

Aquest 2020 s'ha fet llarg i no cal dir que la vostra arribada com a portadors de noves il·lusions s'ha fet esperar més que mai. Com deia, aquest any 2020 ens ha posat a prova però ha servit per renovar l'esperit de poble. No sabem del cert com evolucionarà tot, però, posats a somniar, us vull demanar que aquest any 2021 puguem acabar amb el distanciament social i, tant aviat com sigui possible, recuperar les nostres festes tradicionals. Per acabar, us vull demanar feina i salut per a tothom, que amb això ja ens arreglem els pauencs i pauenques.

PEDRET I MARZÀ

Daniel Valencia

Les nostres peticions als Reis són: vacunació contra la Covid-19 ràpida i eficaç; alliberament dels presos polítics i retorn dels exiliats; tornar a celebrar la festa major i la Quina; proporcionar activitats per a la tercera edat al centre cívic; obertura del bar; cobertura de telefonia mòbil d'una mínima qualitat; reduir la càrrega administrativa per donar suport econòmic a persones vulnerables del poble; redacció i aprovació de pla especial de la zona industrial; aprovació de projecte de la depuradora; implementació d'autoconsum elèctric municipal; i remodelació de les rotondes.

PERALADA

Pere Torrent

Des de Peralada, us demanem salut per a tothom. Desitgem tornar a la normalitat, que les múltiples entitats, clubs i associacions puguin tornar a desenvolupar els actes, esdeveniments, trobades, etc. Tot allò tant mediterrani que ens defineix com a societat: el contacte, compartir experiències, trobar-nos els uns amb els altres. També demanem que els negocis, restaurants i empreses, puguin tornar a treballar amb normalitat i que els empleats recuperin la feina. Des de l'Ajuntament també demanem fer els projectes previstos, com consolidar l'institut.

PONT DE MOLINS

Josep Fuentes

Als Reis Mags d'Orient, en aquesta carta, els demano que l'any 2021 sigui clement per a tots i totes. Que, aquest, sigui l'any en què la humanitat venci la Covid-19 i, d'aquesta manera, recuperem la fe en les nostres possibilitats. Porteu-nos força i voluntat! Hi ha moltes coses per endegar; només hem de prendre consciència que podem fer-ho. Us demano que, per al 2021, puguem acabar les obres de consolidació del monestir del Roure i que construïm la minideixalleria, tal com ho tenim previst. Porteu-nos intel·ligència i humilitat per complir els nostres propòsits! De les dificultats, en sortirem reforçats.

PONTÓS

Bàrbara Van Hoestenberghe

Ha sigut un any difícil per a tots i poder veure la il·lusió dels nens i nenes i les cases engalanades amb els fanalets que us estan preparant serà una bona manera de començar l'any. Un any en què sobretot desitgem poder-nos tornar a abraçar i, fins i tot, somiem en poder tornar a fer el sopar de la festa d'estiu, tots junts sota les llumetes, a la plaça Major. Però si encara no pot ser, continuarem cuidant-nos, saludant-nos una mica més separats, vigilant que a la veïna no li falti de res, fent dibuixos per a la gent gran o un concert des del balcó. I posarem més flors perquè el poble sigui encara més bonic i plantarem arbres.

EL PORT DE LA SELVA

Josep Maria Cervera

Benvolgudes Majestats, recupero el bonic costum d'escriure-us la carta com fan les nenes i els nens. Ho faig en una situació molt complicada perquè a la crisi democràtica que patia el nostre país si han sumat la sanitària, la social i l'econòmica generades per la Covid-19. Els portselvatans treballarem de valent per canviar la tendència, però no cal que us digui que un cop de mà serà de gran ajuda. Als que governem, porteu-nos un farcell de valentia i encert per prendre decisions, a la resta, un cabàs de generositat i paciència. I a tots plegats, molta salut i un bon sac d'esperança.

PORTBOU

Xavier Barranco

Demano als Reis Mags salut per a tothom, que és el bé més preuat i l'experiència de l'últim any ens ho ha fet veure clarament. Llibertat per als nostres presos polítics i el final de les represàlies de l'Estat espanyol contra aquells que només van defensar les nostres llibertats. Als ciutadans de Portbou, confiança en el futur del nostre poble, que és ple de potencial i de possibilitats que a poc a poc es van fent més visibles: paisatge, història, comerç, turisme... Per últim, que els Reis Mags obrin els ulls al nostre Govern envers la importància estratègica del nostre municipi i que comencin a obrar en conseqüència.

RABÓS D'EMPORDÀ

Dominique Montiel

En aquest any tant difícil i diferent, els nens i nenes del nostre poble han estat molt valents, responsables i respectuosos. S'han portat molt i molt bé! Volem felicitar-los, perquè han hagut d'esforçar-se molt quedant-se a casa, no han pogut veure els seus amics, han deixat d'anar a l'escola, la llar o l'institut, no han pogut veure tant sovint els avis..., i una llarga llista. Per a tots plegats, us demanem un sac ple d'esperança, d' il·lusions i poder continuar amb la solidaritat que al llarg d'aquests mesos hem anat teixint. Alhora volem demanar que la pandèmia s'acabi el més ràpid possible i que aquest 2021 sigui ple de salut.

ROSES

Montse Mindan

Desitjo un 2021 de retrobaments; de carrers plens de vida; de comerços recuperats; d'àpats compartits sense haver de mesurar distàncies ni comensals; de bars i terrasses envaïts d'animació, llargues converses i riures; de parcs plens de nens i nenes jugant despreocupadament; de platges il·luminades novament pels colors de tovalloles i para-sols; d'emocions compartides escoltant un concert o gaudint d'una representació... En definitiva, un 2021 ple de totes aquelles coses de què gaudíem, per viure-les d'una manera més conscient i intensa. Perquè ara sabem que són essencials.

SANT CLIMENT SESCEBES

Olga Carbonell

El primer que ens agradaria és que la situació derivada de la pandèmia acabi ben aviat. Que els nostres joves puguin fer de joves, que els infants corrin pels carrers i que la gent gran no hagi de viure en aïllament a les seves llars. Pel que fa a inversions, tenim embastada una remodelació i millora d'alguns carrers, i la primera fase de la remodelació interna de l'edifici de l'antiga cooperativa. Són dos projectes ambiciosos que esperem poder presentar ben aviat a la nostra gent, si la situació ens ho permet. Al 2021, també ens agradaria demanar-li que ens torni aquelles estones que compartim a les festes.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Montserrat Brugués

A Sant Llorenç de la Muga, aquest 2021 ens ha de permetre seguir treballant per oferir serveis públics més eficients i sostenibles, garantint el respecte per l'entorn i la tranquil·litat dels veïns. Tenim previst executar les franges de protecció contra incendis forestals, disposar del projecte d'execució de la nova depuradora d'aigües residuals del poble i seguir treballant, conjuntament amb els veïns, la gestió de la zona de bany de Sant Antoni. I tot això sense deixar d'estar al costat de les empreses i els veïns més vulnerables que es veuen afectats per la Covid-19.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Àngel Posas

Per a aquest any 2021, a hores d'ara, el més important és desitjar una ràpida millora a tothom qui no es trobi bé de salut, esperant que la vacuna serveixi per pal·liar els efectes tan desastrosos que està produint la Covid-19.

Tot i que es fa difícil pensar en altres coses en aquests moments, m'agradaria que es portessin a terme tots els somnis i desitjos de cadascú de nosaltres. A nivell de l'alcaldia de Sant Miquel de Fluvià, m'agradaria poder desplegar la fibra òptica, arranjar els carrers del barri antic i, sobretot, que la vida social i familiar torni a ser com abans.

SANT MORI

Josep Maria Canals

Benvolguts Reis Mags d'Orient, com a alcalde de Sant Mori us vull demanar salut i feina per a la nostra gent del municipi, en un any que es fa especialment necessari, com hem pogut comprovar el ja passat any 2020 amb la pandèmia de la Covid-19 i la crisi econòmica que ha comportat a moltes famílies. També us vull demanar pau i concòrdia per poder-la sembrar. I, per a mi, us demano, Mags d'Orient, paciència i el cap clar per poder portar el nostre poble endavant en aquest any nou que tot just comença i que encarem amb molts reptes per endavant.

SANT PERE PESCADOR

Agustí Badosa

Benvolguts Reis d'Orient, aquest 2021 us demanem per a Sant Pere Pescador: Que tothom pugui accedir a un lloc de treball just, atès els estralls que ha provocat la Covid i que no hàgim de demanar suport alimentari. Volem un skate park per als joves, celebrar el centenari del FC St. Pere i acabar de pintar la nostra escola. Volem que la capella de Sant Sebastià sigui un centre d'art reconegut i tenir un bon any turístic i de qualitat. Volem un poble més bonic, més net i que tothom sigui més respectuós. I finalment, dintre de la diversitat que tenim, una millor empatia entre tots nosaltres.

SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA

Mireia Pimentel

envolguts Reis d'Orient, esperem poder seguir mantenint el rumb de les inversions que tenim previstes. Mirar al futur amb optimisme i amb la finalitat de tornar a recuperar tots els esdeveniment que omplen el nostre municipi. El projecte del passeig del cementiri. A més, a llarg termini també està previst que avanci el polígon d'actuació PAU 2 Escoles del POUM vigent, pel qual s'acabarà conformant un nexe entre el nucli històric del poble i la urbanització. I tot això sense deixar enrere la via verda, que es tracta de crear passejos per als vianants a la vora del riu i a l'entorn de la població.

SAUS, CAMALLERA i LLAMPAIES

Esteve Gironès

Benvolguts Reis d'Orient, aquest 2021 us demanem per al nostre municipi, entre els millors desitjos, que la salut ens acompanyi i que tornem a tenir tots una vida normal. Volem també que s'aturin els trens de mitja distància a la nostra estació, una nova planta desnitrificadant, la instal·lació de nous elements de joc als parcs infantils, millores a la llar d'infants, l'escola i el centre de serveis de la gent gran, noves lluminàries LED a l'enllumenat públic i, el més important de tot, que ens porteu de nou els petons i les abraçades que durant l'any passat no vam poder fer.

SELVA DE MAR

Joan Maria Roig

Benvolguts Reis d'Orient, us demanem que s'acabi ben aviat el malson que estem vivint. Que puguem fer les nostres trobades per Sant Sebastià, la festa major, Nadal i Reis, on tot el poble participa, volem tornar a riure sense por. Us demanem que els nostres grans no se sentin atemorits i que els més petits no hagin de renunciar als seus somnis. Com a mags que sou, estaria bé que féssiu arribar a qui correspongui que necessitem urgentment una millora en les xarxes de telecomunicacions. Som un poble petit, però en aquests moments el servei que tenim és molt deficient.

SIURANA

Jordi Soto

Benvolguts Reis d'Orient, aquest 2021 us demanem per al nostre poble poder gaudir les festes i esdeveniments del poble que tanta alegria aportaven; tornar a veure aviat la normalitat, conviure sense por de tenir contagis. Us demanem que no falti ningú més a les taules familiars, que torni l'esperança als infants de poder jugar amb totes les amistats, que torni la il·lusió als adults de poder anar a treballar sense temor a perdre la feina, que la gent gran surti al carrer lliurement i que ben aviat puguem tornar a veure'ns el somriure del qual ens han estat privant.

TERRADES

Isidre Felip

Benvolguts Reis d'Orient, com a alcalde de Terrades, voldria demanar per a aquest 2021, primer de tot, molta salut per a tothom del poble i tota la gent en general. Esperem tenir un millor any que el que deixem enrere. També ens agradaria un transport d'aigua fins a algunes cases del poble, completar l'obra de les plaques fotovoltaiques a l'ajuntament i el centre cívic, millorar l'accés al nucli de Palau, a la zona de Can Mera, i completar el paquet d'inversions planificades. Esperem poder complir aquests desitjos, que els habitants del poble s'han portat molt bé en aquests temps de pandèmia.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Pere Moradell

Als Reis Mags d'Orient, els hem de desitjar que portin molta salut per a tothom, al municipi de Torroella. Que la gent gran que hi viu no tingui problemes per subsistor i que els joves puguin sortir al carrer per jugar i fer altres coses. Des de l'Ajuntament, volem fer realitat els aparcaments de vehicles de darrera de la casa consistorial, a més d'arreglar el carrer de la Vila i Tramuntana. També us puc dir que arreglarem la sala d'exposicions i la carretera de Sant Tomàs de Fluvià. Esperem que ens ajudeu perquè deixem de patir aquesta pandèmia que fa molt que dura.

LA VAJOL

Quim Morillo

Benvolguts Reis d'Orient, primer de tot, haig de dir que tots els Vajolencs i Vajolenques, ens hem portat bé. Us demano més igualtat d'oportunitats i que s'afavoreixi el fet de viure en poble de muntanya de menys de cent habitants volem fer un poble més just socialment, amb millors infraestructures i serveis públics, amb més treball i amb un millor futur per a tots els veïns. El segon, més política mediambiental, per ser un poble net i autosuficient. El tercer, més cohesió social, respectant la nostra diversitat i potenciant aquells elements que ens identificant com a vajolencs.

VENTALLÓ

Maria Remei Costa

Benvolguts Reis d'Orient, aquest 2021 us demanen per al nostre poble salut per a tothom. Que els efectes econòmics que la Covid ens ha deixat, s'esfumin com el fum. Volem que els nostres carrers es tornin a omplir de gent xerrant sense preocupacions i nens jugant sense limitacions. Que trobem entre tots la manera de preservar l'entorn i el territori. Que la gent gran estigui ben atesa i acompanyada, i que el jovent tingui oportunitats de futur. Aquest any ens hem portat molt bé i esperem que pugueu ser generosos i dur-nos tot el que demanem, perquè ens fa molta falta!

VILABERTRAN

Martí Armadà

Benvolguts Reis d'Orient, aquest 2021 us demanem molta salut i energia per a tots els ciutadans i ciutadanes per poder encarar l'any nou amb força i valentia. Deixar enrere aquest 2020 marcat per la pandèmia i esperar temps millors per als nostres vilatants i tothom en general. Que les economies de les famílies es vagin recuperant després de tantes calamitats i poseu tota l'energia a trobar una solució perquè les persones estiguin per damunt de qualsevol batalla. Desitgem un 2021 ple d'alegria i esperança per a la gent de Vilabertran i per seguir creixent com a poble.

VILADAMAT

Dolors Pons

Enguany, a causa de les restriccions sanitàries per lluitar contra la pandèmia, no convoquem el Pla Anual de Participació 2021. Hem pressupostat inversions que incrementaran l'estalvi energètic i preservaran el medi ambient, amb l'adequació de la deixalleria per implementar la recollida porta a porta i retirar els contenidors d'escombraries dels carrers, el canvi de les portes d'emergència del local social, l'adquisició d'un nou compostadorde matèria orgànica i l'ampliació de les plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'ajuntament. Per al 2021, mantenim els impostos i taxes municipals del 2020.

VILAFANT

Consol Cantenys

Desitjo que aquest 2021 deixem enrere la crisi de la Covid-19. Que la reactivació econòmica de les nostres empreses i establiments sigui una realitat. Que tots els veïns que han perdut la feina puguin tornar a treballar i que cap família amb situació vulnerable se senti sola. Que puguem retrobar-nos i tornar a compartir espais i actes que tant trobem a faltar. Tinc tota la confiança que des de l'Ajuntament podrem executar tots els projectes previstos per millorar la qualitat de vida del poble. Aquest 2021 serà l'any que aprovarem el nou Pla General, que serà l'eina de progrés i transformació del nostre municipi.

VILAJUÏGA

Xavier Llorente

Tots els nostres desitjos en concreten en un: que, al nostre poble, s'hi visqui i s'hi convisqui molt bé. Els carrers han d'estar en bones condicions, per això rehabilitarem la zona del carrer Ginesta, renovarem l'enllumenat del nucli antic, invertirem més en neteja i jardineria, i intervindrem al veïnat de la ctra. de Sant Pere canalitzant l'aigua de pluja. Mantindrem l'impuls a la llar d'infants i el recolzament a l'escola. Un cop tinguem la planificació, millorarem el trànsit, l'habitatge i la promoció econòmica. Aplicarem el programa Àncora per a la gent gran i actuarem contra l'incivisme, amb una ordenança normativa i mitjançant la taula cívica.

VILAMACOLUM

Jordi Claparols

Aquests són els desitjos que voldríem veure fets realitat a Vilamacolum. Projectem fer un dispensari mèdic nou als baixos de l'Ajuntament, per rehabilitar el dispensari vell i que s'integri com a nova aula i zona de tallers a l'escola Els Valentins. Clausurarem la deixalleria de darrere l'església per fer-hi una zona enjardinada que donaria al nou passeig dels Magraners. Aquest passeig aniria lligat a la ruta literària Maria Àngels Anglada que volem impulsar. Alhora rehabilitaríem la zona de darrere el cementiri per fer-hi una nova zona de serveis municipals. Esperem que el 2021 sigui molt millor.

VILAMALLA

Carlos Álvarez

L'Ajuntament ha de donar serveis bàsics i no pot parar, ni per una pandèmia. Ans el contrari, s'ha de treballar encara més per fer front a les adversitats i estendre tota l'ajuda possible als veïns. Totes les àrees s'han reajustat, al costat de la de benestar social. Hem previst 5 projectes importants d'inversió per al 2021: un nou col·lector a la zona del cementiri per a desviament d'aigües pluvials; l'ampliació de la deixalleria; la remodelació de la piscina; la finalització de la reforma dels 5 carrers de la zona residencial del Pont del Príncep i, del PUOSC, millora de serveis de 4 carrers de la zona industrial Pont del Príncep.

VILAMANISCLE

Mon Bonaterra

En el context actual, la nostra prioritat no pot ser altra que està pendents de les necessitats, tant sanitàries com econòmiques, que tinguin els veïns i veïnes, com hem fet fins ara. Pel que fa als projectes per a aquest 2021, seguirem amb el pla de millora urbana, millorant l'accessibilitat i prioritzant els vianants. Planifiquem la instal·lació de plaques solars al sostre de la sala polivalent. L'activació de la vida social serà també una prioritat des del minut zero quan es pugui començar a passar pàgina de la pandèmia. La cohesió social del poble és imprescindible per tirar endavant qualsevol projecte.

VILANANT

Anna Palet

Tot esperant que la pandèmia evolucioni cap a la seva solució final, per a aquest 2021 tenim molts projectes en marxa per seguir arreglant espais de Vilanant i Taravaus. Volem acabar el parc infantil, instal·lar il·luminació exterior a l'edifici i a la pista de les escoles, a més d'adequar l'espai de davant de l'ajuntament, ubicat en l'antic barracó escolar, per crear una zona verda d'esbarjo acollidora per a tothom. I la màxima il·lusió que tenim és poder tornar a treballar tots junts una altra vegada, regidors i veïns, en contacte directe. Tornar a trobar-nos i celebrar les nostres festes i fires.

VILA-SACRA

Maria Corbairan

Des de la fi d'aquest any 2020, difícil en tots els aspectes, on des dels governs municipals ens hem adaptat fent malabarismes per tal d'avançar amb coherència, pensem en un nou any en què volem retrobar la normalitat del dia a dia d'un poble petit com és Vila-sacra. Tenim projectes: el més important, vetllar pel benestar de les persones. Tothom és important, especialment les més vulnerables. Amb il·lusió, millorarem alguns aspectes del nostre poble: l'entorn de l'edifici de l'ajuntament, carrers, ordenació d'espais d'aparcament. També promourem el civisme en el reciclatge per millorar la qualitat de vida de tothom.

VILAÜR

Ester Farreró

Us fem saber, que aquest 2021 tenim previst treballar des de l'equip de govern en els projectes referents al PUOSC, com són la reforma de l'edifici de l'ajuntament per a la millora dels accessos i la millora d'infraestructures bàsiques del carrer de la Font, al sector sud del carrer Tramuntana i, a més a més, del passeig del carrer Arenys. Tots aquests projectes s'executaran al llarg del 2022. També continuarem treballant en la millora dels camins, la instal·lació de llums led, la reobertura del centre cívic, la reposició dels serveis, la millora dels nostres pous per millorar la qualitat de l'aigua... Sense oblidar els aspectes i les necessitats del dia a dia del nostre poble.