L'Ajuntament de Cadaqués desmenteix que s'estigui urbanitzant el sector PPU8

L'equip de Govern de Cadaqués, encapçalat per l'alcaldessa Pia Serinyana, ha "desmentit rotundament" que en el sector PPU8 de la població, pròxim a Portlligat, s'hagin iniciat unes obres d'urbanització, tal com avui ha denunciat Assemblea per Cadaqués a través d'un comunicat. Segons el govern local, en el solar esmentat "la propietat hi està fent una neteja per tenir-lo en condicions i que no té res a veure amb cap projecte, ja que aquest espai està desclassificat, urbanísticament parlant, i no s'hi pot fer res".