El CAP de Roses reestructura la forma d'accedir al centre

Els professionals del Centre d'Atenció Primària de Roses han publicat un vídeo a les seves xarxes socials explicant com s'ha reestructurat la forma d'accedir al centre per tal de protegir a usuaris i professionals, i seguir atenent a la població.



Tenint en compte que els CAP poden ser un focus d'important de contagis, és necessari valorar si la visita és imprescindible. Hi ha diverses formes de contactar amb el centre sense desplaçar-s'hi físicament:

A través de la web ics.gencat.cat el CAP trucarà a l'usuari que sol·licita una visita.

el CAP trucarà a l'usuari que sol·licita una visita. Activant l'espai digital lamevasalut.gentcat.cat on es poden descarregar les receptes electròniques des de casa, consultar els resultats de les analítiques i contactar amb un professional sanitari.

on es poden descarregar les receptes electròniques des de casa, consultar els resultats de les analítiques i contactar amb un professional sanitari. Trucar al 112 si la vida està en perill.

Si ets contacte estret d'un positiu de covid, però has donat negatiu a la prova PCR, t'has de quedar a casa, però pots sortir de l'habitació i tenir contacte amb la resta de convivents.

Si ets positiu de covid, t'has d'aïllar a l'habitació sense contacte exterior fins que el professional sanitari que et fa el seguiment telefònic t'ho comuniqui.

Si la visita al centre és essencial, recordar que. D'altra banda, venir acompanyat només si és imprescindible. Si hi ha unatrucar prèviament ali els professionals del CAP de Roses valoraran quina és la millor opció.És important seguir aquestes mesures per tal dedels centres primaris. La trucada prèvia serveix perLa porta del centre no està tancada, sinó que ha adoptat noves mesures per tal d'oferir més protecció.Recordar, també,