Els Reis Mags de Figueres estrenen carrossa

Tots els nens i nenes que aquest any deixin el xumet el podran entregar a ses Majestats d'Orient a través de la carrossa dels xumets instal·lada a la Gran Parada Reial. Els patges i missatges reials deixaran els xumets en uns suports laterals de la carrossa perquè puguin viatjar fins a l'orient i no se'n perdi cap.

El taller ventura Hosta de Navata ha estat l'encarregat de fabricar la carrossa, decorada amb una sanefa feta de xumets grans en relleu i coronada per un xumet gegant il·luminat des de l'interior.

Es podrà deixar els xumets durant els dies 4 i 5 de gener, des de les quatre de la tarda fins a les nou del vespre, a la Gran Parada Reial ubicada al Passeig Nou. S'han d'adquirir unes entrades gratuïtes a la web figueresaescena.koobin.com/reis-figueres, per tal de controlar l'aforament. Per a totes aquelles persones que no tenen accés a la web, l'Ajuntament posarà al servei de qui ho necessiti una taquilla d'expedició d'entrades a la placeta baixa de la Rambla.

Els Reis Mags estan molt contents d'estrenar aquesta nova carrossa i recompensaran a tots els infants de la vila que s'animin a deixar els xumets.