Ja es poden obtenir les entrades gratuïtes per a la Gran Parada Reial de Figueres

A causa de la pandèmia de la covid 19, enguany no hi haurà Cavalcada de Reis tal a Figueres ni a la resta de Catalunya. Les mesures aprovades pel Procicat no permeten aglomeracions massives, i la cavalcada de la ciutat passa per carrers i llocs on no és possible garantir la distància interpersonal. De totes maneres, els infants de la vila no es quedaran sense entregar la carta als Reis Mags: l'Ajuntament de Figueres ha decidit que aquest any no seran els nens i nenes qui aniran a esperar els reis, sinó que seran els reis qui esperaran als nens. Això ho faran en una Gran Parada Reial instal·lada al Passeig Nou de la ciutat els dies 4 i 5 de gener, des de les quatre de la tarda fins a les nou del vespre, en diferents torns.

La Gran Parada Reial serà a l'aire lliure, amb un itinerari preestablert i amb un sentit únic que tindrà entrada per Avinguda Salvador Dalí i sortida per Ronda del Parc. En aquesta parada més del seguici reial hi haurà altres personatges nadalencs com en Fumera, la cartera reial i s'hi estrenarà una nova carrossa. Per tal de respectar totes les mesures, per accedir a la parada reial s'han d'obtenir prèviament unes entrades gratuïtes a la web figueresaescena.koobin.com/reis-figueres: Les entrades són nominals per a un grup màxim de 6 persones del mateix grup de convivència. Per a totes aquelles persones que no tenen accés a la web, l'Ajuntament posarà al servei de qui ho necessiti una taquilla d'expedició d'entrades a la placeta baixa de la Rambla.

Enguany no hi haurà caramels o regals, ja que un intercanvi d'elements incrementaria els riscos d'aquest acte, de totes maneres els infants sí que podran portar el típic fanalet per anar a esperar els Reis.

Si per motius sanitaris algú no pot assistir a la Gran Parada Reial, el dia 5 de gener a través del canal de Youtube de l'Ajuntament i de les seves xarxes socials, es podrà veure en directe el recorregut per la parada i el pregó reial.

Clar està que no serà una cavalcada com les que s'havien viscut fins ara, però la màgia i la il·lusió no entenen de pandèmies.