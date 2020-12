El PDeCAT renova la junta de l'Alt Empordà amb Massagué com a president

Aquest dijous, el PDeCAT Alt Empordà ha celebrat les eleccions per renovar l'executiva comarcal del partit, on Josep Anton Massagué, ha estat escollit president per unanimitat, segons ha informat la formació política.

La nova executiva la conformen alcaldes i regidors de la comarca, i es posa com a objectiu reforçar la confiança de la gent i afrontar satisfactòriament els reptes de territori que es plantegen els propers anys.

Massagué comptarà amb l'alcalde de Portbou, Xavier Barranco com a vicepresident. També formaran part de la nova direcció comarcal l'exalcalde i regidor de Figueres Jordi Masquef, l'exalcaldessa de Castelló d'Empúries Assumpció Brossa, l'alcalde de Capmany Joan Fuentes, la regidora i l'exregidor de Vilafant Roser Sendra i Cristian Ceballos, Natàlia Torres, Enric Sànchez, regidora de Navata Fina Juez, així com amb el suport del seu alcalde, Jaume Homs.

Aquesta renovació sorgeix de la voluntat de reforçar el projecte comarcal i mantenir una estructura sòlida de cares a les properes eleccions del 14 de febrer, segons el partit.

El nou president, Josep Anton Massagué ha agraït la confiança als associats i la implicació dels nous membres de l'executiva i ha destacat que "Ara és el moment de recuperar el sentit comú, la centralitat i la confiança de la gent, i des de l'Alt Empordà reforcem l'equip del PDeCAT per fer-ho possible".

Josep Anton Massagué és llicenciat en ciències geològiques i informàtic. La seva experiència laboral sempre ha estat vinculada als sectors comerç, turisme i noves tecnologies i ha format part de l'associacionisme local de Roses. Actualment és empresari del sector digital i treballa a l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses.