L'Esclat de Figueres reparteix 450.000 euros de la Grossa de Cap d'Any

El supermercat Esclat de l'avinguda dels Països Catalans de Figueres, a tocar Vilafant, ha atret la sort i ha repartit 450.000 euros de la Grossa de Cap d'Any. Quinze bitllets del tercer premi, el 47.281, s'han venut en aquest establiment. Hi ha hagut sorpresa entre els responsables i també alegria continguda mentre penjaven el cartell al vidre de la façana: 'L'alegria de la Grossa ha caigut aquí'. Enmig del tràfec del supermercat –la gent hi aprofita per fer les compres de la revetlla- el seu gerent, Ferran Tetilla, ha assegurat que estan "molt contents i orgullosos" d'haver pogut ajudar clients i famílies de la ciutat. De moment, però, no se sap qui són els afortunats. "Venem molts números ja des del primer any", ha dit Tetilla.

No ha estat la Grossa ni el segon premi, però sí part del tercer. Les comarques gironines han esgarrapat sort, i s'han repartit el 47.281 –premiat amb 30.000 euros el bitllet- conjuntament amb Tortosa i Reus. A la demarcació, el supermercat Esclat de Figueres ha venut quinze bitllets del número.

La casualitat ha volgut que, exactament, aquesta també hagi estat la mateixa quantitat que ha venut l'altre establiment que el grup té a Tortosa (on ha anat a parar part d'aquest tercer premi). A la capital de l'Alt Empordà, doncs, la Grossa de Cap d'Any hi ha deixat 450.000 euros.

Al supermercat de l'avinguda Països Catalans, la notícia s'ha rebut amb sorpresa i alegria continguda. No hi ha hagut cava, però sí que als vidres de l'entrada s'ha penjat el cartell anunciant que, aquí, aquest 31 de desembre del 2020 la Grossa hi ha repartit sort.

A l'Esclat, avui es nota que és dia de revetlla. I que molts la passaran a casa arran de les restriccions pel coronavirus, perquè el ritme de clients que hi entraven i sortien, tot i ser cap a les dues del migdia, era constant.



"Molt contents i orgullosos"

El gerent del supermercat, Ferran Tetilla, explica que estan "molt contents i orgullosos" d'haver pogut repartir part d'un premi de la Grossa de Cap d'Any. És el primer que dona aquest Esclat, que ven números del sorteig d'ençà de la primera edició.

"És una alegria haver repartit sort entre els nostres clients i tantes famílies", ha dit Tetilla. De moment no ha aparegut cap guanyador, i serà difícil saber qui té els bitllets premiats amb 30.000 euros. "Anem venent números de la Grossa i cada any se n'agafen més, perquè passa molta gent per aquest centre comercial", ha explicat el gerent.