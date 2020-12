Vendes desiguals i el 14320 un dels més demanats per la Grossa de Cap d'Any

Vendes més concentrades aquestes últimes setmanes. En alguns llocs, similars a altres anys. I en d'altres, a la baixa. La pandèmia afecta les rifes i, com ja ha passat amb els altres sorteigs, la Grossa de Cap d'Any no en queda al marge. A poques hores perquè giri el bombo, la sensació entre els punts de venda –com llibreries i supermercats- és desigual. A La Ploma de Figueres, la seva propietària Carme Heras, diu que hi haurà descens, però també confia que la gent "s'animi a darrera hora". Per contra, a l'Esclat d'Igualada queden pocs números i les vendes no s'han ressentit. El coronavirus, però, també crea supersticions. Perquè un dels números que s'han esgotat és el 14320, que coincideix amb la data de l'estat d'alarma i el confinament.

100.000 números a 10 euros el bitllet i vuit grans premis. La Grossa de Cap d'Any torna a repetir fórmula i aquest 2020 atorgarà un primer premi de 200.000 euros; un segon de 65.000; un tercer de 30.000; dos quarts de 10.000 i tres cinquens de 5.000.

El sorteig se celebrarà demà a dos quarts d'una del migdia. I aquells més triganers encara seran a temps de comprar bitllets fins a les onze del matí (això sí, en aquest cas, online). Avui és el darrer dia per fer-ho als 2.000 punts que venen bitllets de Loteries de Catalunya; principalment, estancs, llibreries, supermercats, quioscos i bars.

Aquest 2020, la Grossa de Cap d'Any també ve marcada per la pandèmia. El coronavirus ha fet que les vendes s'endarrerissin, i en alguns llocs no comencessin a remuntar fins al mes de novembre. És el cas de la llibreria La Ploma de Figueres. "Hem de tenir en compte que aquest any vam perdre la Grossa de Sant Joan, que la de Sant Jordi es va fer el 27 de juliol, i que hi ha hagut aturada de vendes per confinaments i restriccions", explica la seva propietària.

Heras diu, però, que tot i que en el seu cas el descens innegablement hi serà, també és veritat que aquests últims dies el ritme de vendes és similar a altres anys. En part, perquè a aquells a qui els ha tocat alguna cosa de la Grossa de Nadal, després ho reinverteixen amb la de Cap d'Any. "La gent en té ganes i la veig il·lusionada, esperem a veure si s'animen i poder donar premis", explica.



"Ens queden pocs números"

Al supermercat Esclat d'Igualada, però, les vendes de la Grossa de Cap d'Any s'han mantingut similars a altres anys. "Hem tingut vendes molt regulars, és un producte que venem molt bé i amb molta normalitat", explica la gerent, Sònia Marsà.

De fet, aquest matí, ja quedaven pocs bitllets per comprar al costat de les caixes registradores. "El resultat ha sigut bo", concreta Marsà. En el cas d'aquest supermercat, la gerent explica que la pandèmia no ha "afectat especialment" les vendes de la Grossa de Cap d'Any. "La venda ha estat normalitzada i similar a la de l'any passat", hi afegeix.



Dates concretes i el 14320

Tot i que hi ha qui no es fixa massa amb el número, també hi ha aquells que en volen un d'específic. "Entre els clàssics hi ha aquells acabats amb 13, però també dates concretes, com naixements o casaments", diu la propietària de La Ploma de Figueres.

Heras també explica que hi ha qui suma els diferents números perquè donin un resultat en concret, o que aquest any també li han demanat la butlleta que sortia a l'anunci emès per TV3. Però al costat d'aquestes supersticions, la pandèmia també n'ha creada una de nova: el 14320, que coincideix amb el primer dia de l'estat d'alarma i el confinament per la Covid-19.

"És un número que es va esgotar de seguida; com a molt, entre els qui me l'han demanat, he pogut aconseguir-ne algun de similar intercanviant l'ordre de la data", concreta Heras. A La Ploma encara no han donat cap premi de la Grossa de Cap d'Any, però la seva propietària confia que aquest 2020 pugui fer-ho. "Tot i que la sort no es busca, sinó que et ve", admet.

Això sí, si algú té premi, que s'asseguri que la butlleta agraciada és la d'aquest any. "Ens trobem que hi ha qui ve amb les de sorteigs anteriors", explica Heras, divertida.



Per a tota la família

La Mariona Sellarès és clienta habitual de l'Esclat d'Igualada i aquest dimecres ha comprat un dels pocs números de la Grossa que quedaven a la venda. Sellarès diu que la pandèmia no els ha fet tirar enrere a l'hora de comprar un número: "al revés, seguim amb la il·lusió de veure si algun dia ens toca alguna cosa". De la mateixa opinió és Manel Lloret, que assegura que enguany en total ha comprat uns cinc números de la Grossa, la mateixa quantitat que l'any passat.

A Figueres, entre els qui s'acosten a La Ploma a comprar bitllets hi ha tant aquells qui ho fan per primera vegada, com aquells altres que ja en són fidels. "Cada any compro tota una sèrie d'un número i la reparteixo entre la família i els amics", explica una figuerenca, la Lourdes Dalmau. "I aquest 2020 he fet el mateix", hi afegeix.

Una altra veïna de la ciutat, la Beth Brugada, explica que sempre sol comprar entre tres i quatre bitllets. Aquest any, però, se n'ha estat una mica, en solidaritat amb els qui ho passen malament amb la pandèmia. Això sí, el número que mai deixa de demanar és el 01111. "Per a mi, és el que m'ha de donar sort, és el meu fetitxe", conclou.