Consciència i prevenció contra la violència masclista

A l'acte impulsat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries el passat 25N AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

El 25N va ser l'excusa perquè la Policia Local de Castelló d'Empúries desenvolupés una campanya de conscienciació i prevenció sobre les violències masclistes a través del seu perfil d'Instagram (@plcastellodempuries). «Cal tenir present que les violències masclistes actuen en els diferents àmbits de la vida de les dones. L'educació patriarcal predisposa des de petites, les fa més vulnerables a patir i a tolerar situacions/ relacions d'abús», amb aquest missatge iniciaven un recull multimèdia definint conceptes, entorn què és la violència masclista. En definitiva, «posar nom a les coses», resumeix l'agent Anna Arnau, responsable del servei especialitzat de la Policia Local per atendre les víctimes de violència masclista i a les dones.

L'objectiu que es marcaven era facilitar informació general entorn un tema que continua sent desconegut i estigmatitzat. Per a fer-ho, van triar el canal informatiu d'Instagram, «avui dia la gent gran també es connecta i tenint en compte que la majoria de les dones del nostre municipi són entre 15 i 75 anys, anava dirigida a totes». El resultat de la campanya, segons la Policia Local, ha tingut «molt bona acollida».



Servei tot l'any

La Policia Local de Castelló d'Empúries ofereix un servei d'atenció durant tot l'any. Anna Arnau lamenta que «no és massa conegut» i, sobretot, que recau «molt estigma sobre les dones que venen, sempre es pensa que quan una dona s'apropa a la policia és perquè és maltractada», lamenta Arnau. L'agent vol deixar clar que està dirigit a totes les dones que, pel fet de ser-ho, pateixen dificultats en la seva vida i remarca que «no és exclusiu per víctimes de violència física». Amb la pandèmia, el servei va patir un fre.

Durant el confinament domiciliari es va continuar mantenint contacte amb el grup estable de dones -unes nou- a través de Whatsapp i Zoom, «les dones que venen per primera vegada s'atenen en persona», explica Arnau. «Les dependències municipals estan tancades i no podem arriscar-nos a organitzar trobades, però el servei continua en funcionament i no es deixa ningú sense atendre», detalla l'agent.