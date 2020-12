Pau instal·la càmeres de seguretat en dos barris

Amb l'objectiu de donar compliment a les propostes sorgides en les reunions ciutadanes per tractar sobre el tema de la prevenció dels robatoris en domicilis i horts ocorreguts l'any passat, i alguns altres, l'Ajuntament de Pau està acabant d'instal·lar, aquests darrers dies, un sistema de càmeres de vigilància de seguretat ciutadana al barri de Dalt i als Olivars.

Aquest sistema de videovigilància fixa a la via pública per al seguiment del trànsit rodat es realitza a través d'una empresa de seguretat privada homologada que compleix tots els requisits legals per al tractament d'imatges per al control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit, protecció de dades i del dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge de les persones, i té l'autorització del Departament d'Interior i l'informe favorable de la Comissió de Control dels dispositius de videovigilància.

L'objectiu del govern municipal pauenc, amb aquesta actuació, és ajudar la policia per a la resolució de delictes i prevenir-los, gràcies a l'efecte dissuasiu de les càmeres.

L'Ajuntament de Pau apunta que «tot i que ben aviat entrarà en funcionament aquest nou sistema que farà més efectiu el patrullatge i seguiment per part dels Mossos d'Esquadra, la col·laboració veïnal seguirà sent indispensable».

El consistori preveu aconseguir més garanties per millorar la seguretat.