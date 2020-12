El nou SIE de Figueres ja ha atès 22 dones víctimes de violència masclista

El nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) a l'Alt Empordà, que va entrar en funcionament aquest novembre, ja ha atès 22 dones víctimes de violència masclista. El SIE, situat al carrer Vilallonga de Figueres, permet cobrir la totalitat de la demarcació juntament amb el que ja existeix a Salt (Gironès) i completa el mapa de setze SIE arreu de Catalunya. El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, que aquest dimarts l'ha visitat, ha destacat la tasca interdisciplinar que porten a terme aquests serveis a l'hora de posar fre "a la principal xacra que tenim", la de la violència masclista. El SIE de Figueres compta amb un equip de nou professionals.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha visitat avui el nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) a l'Alt Empordà, que va entrar en funcionament el mes de novembre i que ja ha atès 22 dones. Aquest recurs, ubicat a Figueres, compta amb un equip de nou professionals integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social i dret, que ofereix atenció integral durant el procés de recuperació i reparació a dones en situació de violència masclista i també a les seves filles i fills a càrrec.

En aquest sentit, Chakir el Homrani ha destacat que "els SIE fan una atenció absolutament personalitzada cas per cas". "Les treballadores tenen una mirada interdisciplinar per evitar la revictimització de les dones; és a dir, per evitar que hagin d'explicar 3 o 4 vegades la mateixa situació i no hi ha un màxim de visites", ha afegit.

El SIE de Figueres atèn totes les dones i els seus fills i filles, que ho necessitin, de l'Alt Empordà i la Garrotxa. Entre aquest nou servei i el que ja existeix a Salt ja cobriran la totalitat de la demarcació de Girona.

Des de principis d'any fins ara, el SIE de Salt ha atès 756 dones i 373 fills i filles i el total de Serveis d'Intervenció Especialitzada en violència masclista a Catalunya han atès més de 6.000 dones i més de 1.400 fills i filles.

Els SIE ofereixen un servei gratuït d'atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que en situació de violència masclista, i també als seus fills i filles. L'accés a aquest servei es fa per iniciativa de les pròpies dones o a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials i les organitzacions i grups de dones.



Setze SIE arreu del país

Durant la visita, el conseller també ha explicat que "el SIE de Figueres ens permet completar el mapa de serveis per a la reparació i recuperació per a dones en situació de violència masclista". Actualment hi ha setze SIE a Catalunya: Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Figueres, Barcelonès Nord, Vilanova i la Geltrú, Catalunya Central-Manresa, Granollers, Sabadell, Baix Llobregat, Mataró, Catalunya Central-Igualada, Gironès, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i Alt Pirineu.



206 places en serveis residencials

Actualment hi ha 156 places al Serveis Substitutoris de la Llar per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. A aquestes, s'hi sumen també les 50 places als Serveis d'Atenció i Recuperació, un altre tipus de recurs residencial per a dones en situació de violència masclista.