Els estudiants del Bruel recullen més de 400 quilos d'aliments per Nadal

El repte d'aconseguir tants quilos de menjar com quilòmetres fets en activitats dutes a terme en l'assignatura d'educació física ha portat l'alumnat de secundària de Castelló d'Empúries a aconseguir 402 quilos d'aliments. Aquest projecte anava lligat a les matèries d'educació física, valors ètics i tutoria.



Des de l'assignatura d'educació física han realitzat diferents activitats, a través de les quals han anat recorrent i acumulant quilòmetres que, posteriorment, han convertit en quilos d'aliments. Des de les matèries de valors ètics i tutoria s'ha preparat la difusió de la campanya de recapte d'aliments per sol·licitar la col·laboració de tot l'alumnat de l'institut escola per poder transformar els quilòmetres recorreguts en quilos d'aliments.

Enguany hi ha hagut la col·laboració de tot l'alumnat i professorat, tant de primària com de secundària, i s'han recollit 402 quilos d'aliments.

Tots els aliments recollits s'han donat a les responsables de Càritas, que són els que gestionen el Banc d'Aliments amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

Des de Càritas es valora molt positivament la iniciativa i agraeixen aquesta aportació. Per part de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, la regidora d'Ensenyament, Anna Massot, destaca la importància de dur a terme projectes que suposin una relació entre els centres educatius i les entitats del municipi, per enfortir el treball en xarxa i el treball comunitari, a la vegada que participar en activitats que tinguin una finalitat concreta i real aporta als alumnes un valor motivador molt important per al treball educatiu.