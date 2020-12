«Emparaula't» empodera persones migrants a través de l'idioma

Les classes es divideixen per nivells i no per edat.

La Fundació Sant Vicenç de Paul està cursant amb èxit un segon curs escolar d'alfabetització per a persones nouvingudes o desconeixedores del nostre idioma. El projecte es diu «Emparaula't» i va començar quan diferents educadors de Ksameu i de l'Atrapasomnis es van adonar de la dificultat que tenien alguns pares d'alumnes per comunicar-se. «Ens hem trobat casos en què per anar al metge han d'anar amb el seu fill de sis anys perquè tradueixi, i passen vergonya», explica la coordinadora del projecte, Rebeca Lojo. Es va iniciar una prova pilot que es va consolidar: «El boca-orella va funcionar tant que ho vam obrir més a la ciutat i ara tenim una llista d'espera de 50 persones», afegeix la coordinadora.





Es tracta de donar a conèixer el català, els costums i les tradicions, i l'organització administrativa i jurídica de la nostra societat a qui no la conegui. El curs té una durada de 120 hores (aproximadament es fa un doble curs de setembre a juny), de les quals 90 són per a català; 15 per a coneixements laborals per ajudar a saber fer un currículum, una entrevista de treball o recursos per buscar feina, i 15 hores més per conèixer el marc jurídic i saber com ens distribuïm administrativament. Les classes es divideixen en tres nivells, segons els resultats d'una prova inicial. «A vegades ens trobem que hi ha molta diferència d'edat, però creiem que és més efectiu dividir per nivell», indica Lojo.





El perfil de l'alumnat és divers, però la gran majoria són d'origen marroquí i no es tracta de nouvinguts, «la gran majoria porten molts anys vivint aquí», reconeix Rebeca Lojo. El curs està tenint «molt bona acollida», ja que, com destaca la coordinadora, a més d'aprendre, gaudeixen d'un moment «molt seu». A més, poden obtenir un «títol de primera acollida» que els facilita regularitzar la seva situació, si és el cas.



Durant el curs, la docent Carme Huerta ha col·laborat donant reforç a alguns dels alumnes que ho necessitaven a través de la fotografia.





A escala comarcal, diverses entitats amb projectes semblants, amb ajuda del Consell Comarcal, s'estan unint per intentar crear una xarxa, ja que «realment és força alarmant la quantitat de gent que hi ha. L'idioma és una barrera molt gran, ho veiem cada dia», lamenta Lojo.