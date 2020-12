Capmany acaba les obres de la tercera nau de la cooperativa

Les obres de la primera fase de la tercera nau del Sindicat de la Cooperativa de Capmany han arribat al final. L'Ajuntament capmanyenc treballa, durant aquest mandat municipal, per dotar aquest edifici d'un centre d'interpretació del vi de l'Empordà. Per aquest motiu, durant el proper any 2021 tenen previst continuar amb la següent fase dels treballs per millorar la Cooperativa. «Es tracta de veure com enfoquem el tema més museístic», explica l'alcalde del municipi capmanyenc, Joan Fuentes.

L'Ajuntament de Capmany va aprovar, el mes de maig passat, el projecte d'adequació de la nau de llevant de la cooperativa agrícola El Parral. Segons explica l'alcalde, «cada tina serà explicativa» i l'objectiu serà poder estrenar aquest nou espai per la festa major del febrer de l'any vinent. En la mateixa sessió plenària, es va aprovar el conveni amb la família Cabañó-Juanola per la cessió en dipòsit, en règim de comodat de diverses peces vinculades amb el món de la vinya i el vi.

L'edifici de la cooperativa El Parral es va construir a principi del segle XX i el Sindicat de Capmany va ser el primer de l'Alt Empordà. L'any 2010, la cooperativa es va dissoldre i l'edifici va passar a ser propietat de l'Ajuntament, que dona continuïtat a la recuperació d'aquesta instal·lació emblemàtica.

D'altra banda, han acabat totalment les obres de l'aula nova de suport per a l'escola. El centre Els Dòlmens disposarà, el curs vinent, de més espai. El govern municipal capmanyenc ha convertit els antics pisos de lloguer dels mestres, que estaven tancats, actualment, en una aula de reforç per descongestionar les actuals i fer una nova aula polivalent per espaiar els alumnes. El consistori ha destinat 32.000 euros per fer una inversió.