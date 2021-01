Biure recupera la venda de queviures amb la reobertura de la històrica botigueta

Biure és un poble d'interior de l'Alt Empordà, té 232 habitants i fa dos mesos es va quedar sense el bar restaurant que tenia una petita botigueta de queviures. Davant d'aquesta situació, Ester Biarnés, una dona de 42 anys nascuda a Biure, va decidir reobrir la botigueta centenària del poble. Ella és la quarta generació de la històrica Ca la Daldeta, una petita botiga ubicada al cor del municipi que van obrir els seus besavis l'any 1920. Al llarg dels anys hi ha hagut molts canvis, però el nom segueix intacte: la besàvia de l'Ester es deia Eudalda, però li deien Daldeta, d'ençà que la botigueta va obrir les portes per primera vegada, aquest nom ha coronat l'entrada.

A vegades els astres s'alineen, i això és el que li ha passat a Biarnés. Després de treballar durant 19 anys en una empresa, aquest abril es troba a l'atur a causa del coronavirus. El poble –amb una mitjana d'edat elevada i amb problemes latents de traspàs generacional– es queda sense abastiments bàsics. Un grup de dones voluntàries de la vila comença a construir un teixit social durant el confinament: van arribar a confeccionar i distribuir més de quatre mil mascaretes arreu de la comarca, i l'Ester n'és una d'elles. Aquest suport l'empeny i l'ajuda a agafar l'embranzida final per reobrir la botigueta centenària de Biure. Evidentment, l'obertura ha tingut una rebuda càlida i esperada per tots biurencs que durant més de dos mesos es veien obligats a agafar el cotxe per anar a comprar aliments bàsics als pobles del costat, com Sant Llorenç de la Muga, Boadella d'Empordà o, fins i tot, Pont de Molins.





Evitar ser un poble fantasma

El municipi fa anys que té problemes per no esdevenir un poble fantasma: per una banda, la comoditat de viure en una ciutat, i per altra, uns carrers amb pendent pronunciada. De totes maneres, arran del confinament, són diverses les persones que s'han interessat a viure al poble, ja sigui per tenir unes bones vistes i tranquil·litat o per poder permetre's un jardí.

El fet que hi hagi una botigueta amb els aliments bàsics a cinc minuts de casa, efectivament, és una dada a tenir en compte per a aquelles persones que es qüestionen anar a viure en un poble d'interior. Amb totes aquestes, Ester Biarnés i tota la xarxa de voluntàries del poble treballen dia a dia amb petits projectes perquè aquest petit poble de la capital de la tramuntana creixi i no deixi d'existir.

Emmotllar-se als nous temps

La botigueta ha anat canviat el seu aspecte al llarg dels anys. Aquesta última renovació hai també les prestatgeries que hi havia hagut històricament. Però Ester Biarnés ha explicat que vol conservar l'essència i el llegat dels seus besavis, per això ha recuperat un antic banc de fusta massissa fet a mà que presidia la botigueta des dels seus inicis.