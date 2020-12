El telèfon 112 rep 31 trucades per vent, sobretot a Girona, on s'han superat els 90 km/h

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a dos quarts de dotze del migdia d'aquest dilluns un total de 32 trucades per vent, neu i mala mar, 18 d'aquestes en la darrera hora i cap d'elles per incidències rellevants. Bombers de la Generalitat han atès des de les 22 hores del diumenge i fins a les 11 hores d'aquest matí, 31 avisos relacionats amb l'episodi de vent. Les comarques de Girona han concentrat 22 dels avisos, la regió metropolitana nord, set avisos; Tarragona, un avís; i Terres de l'Ebre, un altre avís. La ciutat de Barcelona ha concentrat 27 avisos des de les deu del matí fins poc abans de les 12 del migdia.

En la majoria de casos els Bombers han estat requerits per retirar arbres que han caigut a la via pública. També per assegurar algun fanal o algun sostre que s'aixecava pel vent. No hi ha hagut cap servei destacat. Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta per fortes ventades al litoral i prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i interior de Tarragona.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent podrà superar els 72 km/h i bufarà de component oest fins a la propera matinada, amb especial afectació a zones del litoral central i nord. Amb el pas de les hores l'afectació anirà disminuint i concentrant-se a algunes comarques de Tarragona i Catalunya Central.

L'SMC informa de les següents ratxes de vent destacades, que no han produït incidències rellevants: Anglès (Selva), 93,6 km/h; Parc Natural dels Ports, 88,9 km/h; Font-rubí (Alt Penedès), 77,8 km/h; Ulldemolins (Priorat), 77,8 km/h; Vila-rodona (Alt Camp), 77,4 km/h; Montsec d'Ares (1.572 m), 76,3 km/h; els Hostalets de Pierola (Anoia), 76 km/h; Puig Sesolles (1.668 m), 73,4 km/h; Vallirana (Baix Llobregat), 70,2 km/h; i pantà de Siurana, 69,8 km/h.



Prealerta PROCICAT onatge

Protecció Civil també manté la prealerta del pla PROCICAT per fort onatge aquest dilluns a tot el litoral català. Aquest dimarts l'onatge es concentrarà a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Empordà i la Selva. Les onades podran superar els 2,5 metres (maregassa) i es demana molta prudència a les zones on trenquin fort les onades, així com respectar els tancaments d'accessos al litoral.