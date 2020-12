ERC de Figueres atorgarà uns premis a persones o entitats de la ciutat

La secció local d'Esquerra Republicana de Figueres ha decidit crear uns premis amb l'objectiu de fer un reconeixement públic a persones o entitats de qualsevol àmbit de la ciutat de Figueres que duen o han dut a terme una tasca que posa en valor els principis republicans. Aquests premis són honorífics i se n'atorgaran un màxim de dos cada any, tot i que també poden ser declarats deserts.

«El nom de Figueres Republicana reflecteix plenament l'esperit que ha de tenir aquest reconeixement i els principis a valorar», explica Jordi Masmartí, president de la secció local.

El procés per escollir les persones guardonades dona molt de joc a la participació. «La convocatòria s'obrirà de l'1 al 31 de gener de cada any -començant pel 2021-, i les propostes de candidatures poden ser fetes per qualsevol persona tant a través del formulari que es trobarà al web www.esquerra.cat/figueres, per correu electrònic a figueres@esquerra.cat (correu de la secció local) o per correu certificat a ERC Figueres, C/ Sant Llàtzer, 29, Figueres 17600. Cal aportar un escrit de presentació de les persones o entitats candidates, juntament amb el seu currículum. Un jurat de cinc persones representatives de Figueres escollirà un màxim de quatre candidatures (respectant la paritat) i la militància d'ERC n'escollirà una», aclareix Masmartí.

Tanmateix, d'acord amb les bases dels premis, es pot escaure que un any hi hagi més d'una candidatura que mereixi ser guardonada. En aquest cas, el jurat es reserva atorgar el Premi especial del Jurat Figueres Republicana a aquesta candidatura no guanyadora però amb prou mèrits com per no deixar passar l'ocasió de reconèixer la seva tasca.

Les persones o entitats guardonades es donaran a conèixer el 14 d'abril i s'atorgaran en un acte públic. El guardó consistirà en una estatueta al·legòrica. «En un moment tan difícil com l'actual, a ERC de Figueres ens il·lusiona molt posar l'atenció sobre persones o entitats que, amb la seva activitat diària, aporten valor a la nostra societat. Amb aquest guardó, esperem contribuir a crear referents republicans per a les noves generacions», afirma Jordi Masmartí.