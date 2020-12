La tramuntanada nadalenca registra 143 km/h a Portbou

Núvols empesos per la tramuntana sobre l'Empordà.

Protecció Civil ha informat que manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de Vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió que hi hagi ratxes fortes de vent al Pirineu, el Prepirineu i les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La tramuntana és ben present a l'Alt Empordà.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu ratxes fortes amb component nord i oest que minvaran amb el pas de les hores a les comarques del sud, però es mantindran al terç nord fins a aquest dissabte. Fins ara s'han registrat ratxes destacables a Portbou, de fins a 134,3 quilòmetres per hora, o la muntanya de la Tosa d'Alp, de 94,3. Al Perelló (Baix Ebre), n'hi ha hagut de 89,3. L'episodi també anirà acompanyat de fort onatge fins demà a la nit.

Segons les previsions de l'SMC, les onades podran superar els 2,5 metres a la costa de l'Empordà, sobretot al cap de Creus i al cap de Begur. Hi haurà notable mar de fons de component nord.

Protecció Civil recomana extremar les precaucions a les zones on el vent bufi fort sobretot pel que fa a la conducció i a les activitats a l'exterior. També demana fixar bé qualsevol element de decoració nadalenca de balcons i terrasses.