El Bisbat de Girona avança l'horari de la missa del gall

La Diòcesi de Girona ha avançat l'inici de la missa del gall en la majoria d'esglésies per tal de garantir el compliment del confinament nocturn. En el cas de Figueres, l'església de Sant Pere celebra la missa a les sis de la tarda i l'església de la Immaculada a dos quarts de vuit del vespre, en comptes de fer-ho a mitjanit tal com marca la tradició.

El mossèn Miquel Àngel Ferrés, arxipreste de l'Alt Empordà interior, transmet un missatge de Jesús salvador, desitjant «esperança i lluita per vèncer el virus i ajudar les persones més damnificades».

A més, l'aforament serà d'un 30% i els bancs estan senyalitzats per tal de respectar la distància de seguretat. Tot i que la Generalitat ha retardat l'inici del toc de queda fins a dos quart de dues de la matinada, el Bisbat ha optat per avançar horaris i garantir que a la nit tothom sigui a casa. El Bisbat també ha modificat l'adoració al nen Jesús, tal com informa el Punt Avui: no es farà el petó habitual, sinó una reverència a distància.