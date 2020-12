Roses dona nom a 20 espais públics primant personatges locals, dones rellevants i la toponímia del municipi

Avui se sotmet a l'aprovació del ple municipal de Roses, l'elecció d'un total de 20 noms per a carrers i places de la població que fins ara no tenien denominació oficial. La selecció dels noms ha anat a càrrec de la Comissió Municipal del Nomenclàtor, òrgan creat durant el present mandat municipal i ha i ha estat consensuat amb tots els grups que integren la corporació. Els criteris que s'han tingut en compte a l'hora d'aquesta tria han estat incidir en una major feminització del nomenclàtor, la incorporació de personatges municipals, la conservació de topònims propis de Roses i la coherència amb els nomenclàtors dels barris de la població.

Fins al moment actual, tan sols dos carrers (Víctor Català i Mercè Rodoreda) porten a Roses nom de dona, un desequilibri amb els noms masculins, amb més de 130, que es vol començar a revertir. Per aquest motiu, una important par de les denominacions seleccionades en la present actualització del nomenclàtor municipal corresponen a dones que són o han estat personalitats rellevants de la nostra societat. És el cas de Maria Aurèlia Capmany, Maria Àngels Anglada, Marta Mata, Montserrat Roig, Teresa Pàmies, Joana Raspall, Rosa Sensat i Natividad Yarza.

Un altre criteri pres en consideració ha estat la incorporació de personatges municipals que hagin tingut un paper destacable en la història de Roses o una significació especial. Tot i que molts d'ells ja tenen el seu carrer o plaça, existeixen absències que ara quedaran subsanades, com és el cas de Ferran Cufí, Giovanni Battista Calvi, Garsenda de Mont-Roig o Eloïsa Trulls.

Per últim, la present incorporació de noms atén també als topònims propis de Roses que actualment ja tenien una denominació popular -com és el cas de les places del Mercat, del Teatre, l'Illa d'ítaca, placeta de les Babeques, parc del Miradors dels Aiguamolls o el jardí del Mas de les Figueres- i que ara passaran a tenir caràcter oficial, així com a conservar la coherència amb els nomenclàtors propis dels barris, com és el cas de la plaça d'Europa (al Mas Oliva, amb noms de carrers dedicades a capitals europees), o la plaça del Roser (a la Garriga, amb noms de plantes i arbres).

El regidor de Govern Obert, Joan Plana, destaca el fet que "aquesta proposta està consensuada i compleix els 4 objectius que ens vàrem marcar en el seu inici. El nomenclàtor és un missatge que ens explica a nosaltres mateixos i a tothom que ens visita quins són els nostres valors i la nostra història i amb aquest acord contribuïm a millorar aquest missatge."



Propera senyalització

Amb l'aprovació per part del ple municipal que té lloc avui, el projecte se sotmetrà a un període d'informació pública per a la presentació d'observacions o suggeriments per part de la ciutadania durant un període de 20 dies hàbils.

Passat aquest termini s'aprovarà definitivament i el Departament de Serveis de l'Ajuntament procedirà a la col·locació de les noves plaques identificatives. Paral·lelament, l'l'Àrea de Cultura preveu dur a terme un projecte pedagògic i divulgatiu per tal de donar a conèixer entra la ciutadania la significació de les noves denominacions.



Afectacions d'adreces postals

Les noves denominacions motivaran la modificació d'adreces postals a un total de 45 domicilis i locals ubicats en espais que ara canviaran el seu nom. Així, 2 domicilis del carrer Cap Norfeu i 7 del carrer Puig Rom passaran a pertànyer al passatge de Rosa Sensat, mentre que 36 de la ronda de Dalt passaran a formar part de la plaça de Joana Raspall.



La plaça 1 d'octubre, propera proposta

El ple del passat mes de novembre va aprovar, a proposta de l'ANC, buscar un espai a la població per a rebre el nom de "Plaça de l'1 d'Octubre del 2017". Aquesta petició serà traslladada a la Comissió Municipal del Nomenclàtor per tal de consensuar l'espai del municipi que rebrà aquesta denominació, pas previ a la seva aprovació definitiva pel ple municipal, òrgan en què recau la decisió final.

La Comissió treballa també en la cerca d'altres denominacions per a aquells espais que actualment no tenen nom, així com en la detecció de noms que calgui canviar per ajustar-se a les polítiques democràtiques de memòria històrica. En aquests sentit, es preveu que durant els propers mesos es traslladin noves propostes al plenari municipal.