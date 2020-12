La regidora de Figueres Alba Albert, nomenada secretària general dels Joves del PNC

La regidora a l'Ajuntament de Figueres Alba Albert ha estat nomenada secretària general del grup impulsor dels Joves del PNC, el col·lectiu juvenil del Partit Nacionalista de Catalunya, que aquesta setmana ha començat la seva activitat. Els Joves del PNC estan formats inicialment pels prop de 150 militants del partit que tenen menys de 30 anys d'edat.

En les properes setmanes, Alba Albert constituirà la resta de l'equip dirigent de l'organització, que haurà de ser ratificat per la militància, amb l'objectiu de "debatre qüestions de relleu per a Catalunya i poder aportar la nostra visió al Partit Nacionalista de Catalunya", ha explicat Alba Albert.

Joves del PNC es presenta públicament amb un manifest fundacional en el qual aposten pel "catalanisme polític com a eina de consens entre els ciutadans i, per tant, per donar suport a les polítiques d'àmplies majories parlamentàries, amb acords transversals que integrin diferents sensibilitats". També reclamen "un lideratge fort, capaç d'apostar per projectes engrescadors i d'èxit que ens garanteixin la formació, les oportunitats laborals i l'empenta que els joves necessitem".

En aquest sentit, el manifest destaca com a prioritats l'atenció a les persones, amb un pla d'acció social i eines per garantir el dret a l'habitatge; la defensa, protecció i promoció de la llengua, l'educació i la cultura; un model d'economia, sostenibilitat, recerca i tecnologia per al progrés social; i un sòlid compromís amb els valors europeus.

Alba Albert i Vinagre va nèixer a Figueres fa 24 anys i és Graduada d'Educació Infantil i Primària en l'especialitat de música. Actualment treballa com a mestra en una escola concertada de Figueres i des de fa dos anys és la presidenta de Joventuts Musicals de Figueres.

Des del juny de 2019 és regidora a l'Ajuntament de Figueres, després que es presentés com a independent a les eleccions municipals com a número 3 de la llista de Junts per Figueres. Al setembre passat, juntament amb dos regidors figuerencs més, es va afiliar al Partit Nacionalista de Catalunya.