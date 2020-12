Figueres ja té pressupost per l'any 2021

El govern quadripartit de Figueres ha aconseguit aprovar definitivament el pressupost per a l'exercici 2021 -de 63.563.541,42 euros - abans que finalitzi l'any. En un ple extraordinari, celebrat aquest migdia, i amb l'oposició en contra, el consistori ja té els comptes aprovats per poder executar a partir de l'1 de gener. Abans d'aprovar-se definitivament s'han comunicat les tres úniques al·legacions rebudes per part de tres treballadors del consistori que reclamaven la manca d'una partida on es preveiés la despesa per jubilació anticipada. La regidora d'Hisenda, Maria Gratacós, ha explicat que l'informe de secretaria ha desestimat les al·legacions "per no haver-se acreditat la vulneració, ja que no hi ha cap obligació exigible contra l'Ajuntament". Per tant han quedat rebutjades.

L'oposició ha reiterat el seu vot contrari a l'aprovació inicial. El regidor de Junts per Figueres (JxF), Jordi Masquef, ha lamentat que "quan hi ha intenció de diàleg ens hi troben però després s'aprova sense més". El portaveu de Ciutadans (Cs), Héctor Amelló, també ha dit ser coherent amb el seu vot a l'aprovació incial perquè segons el seu grup són uns comptes "d'infern fiscal" referint-se que "un any en que tothom ho està passant molt malament, pugeu els impostos i l'IBI i la ràtio d'endeutament".

L'alcaldessa Agnès Lladó ha defensat que el pressupost està enfocat a tres eixos principals: social, reactivació econòmica i inversió pública. Responent al portaveu de JxF, li ha dit que la seva proposta de crear una oficina Figueres 2030 es contempla en el pressupost i que es crearà un grup de treball a partir que es pugui executar. Al portaveu de Cs li ha respost que "ens hem d'endeutar perquè la ciutat ho necessita, perquè se'ns està desfent a les mans".