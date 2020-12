El Consell ultima una moció que ajudi els ajuntaments de l'Alt Empordà davant de l'allau de projectes de renovables

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà està treballant en una moció que ajudi els ajuntaments i els serveixi de recolzament davant de l'allau de projectes d'implantació de renovables. El mes de gener se celebrarà un nou consell d'alcaldes on està previst aprovar el document. Aquesta és una de les vies que té oberta l'ens amb l'objectiu de donar suport als consistoris, que es troben "indefensos" davant la falta de marc regulador que "planifiqui i ordeni el desenvolupament d'aquestes iniciatives". De moment, hi ha en tràmit un parc d'aerogeneradors a la Jonquera i una horta solar a l'Escala però hi ha desenes de projectes que en estudi.

El conseller comarcal de Canvi Climàtic, Agustí Badosa, admet que no tenen competències en aquesta matèria i diu que son "conscients" que caldrà aportar un percentatge d'energia però reclamen a la Generalitat que clarifiqui les zones on es poden implantar perquè els ajuntaments tinguin eines.