Víctor Puga reclama "un pla de rescat pel sector d'hostaleria de forma urgent"

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha estat entrevistat aquest dimarts pels lectors d'emporda.info. Durant la trobada digital, el batlle escalenc, ha fet costat al sector de l'hostaleria amb una argumentació constructiva que ha acabat demanant als governs "amb competències i recursos que es concreti un pla de rescat pel sector de forma urgent".

La falta de civisme d'alguns propietaris i propietàries d'animals domèstics, especialment quan treuen a passejar els gossos, és motiu de queixes reiterades per part del veïnatge de nombrosos municipis de la comarca. L'Escala no és una excepció, tal com ha reconegut l'alcalde Víctor Puga durant l'entrevista. Un dels participants ha apuntat que estava tip de "trobar pixarades a la persiana de la botiga".

El batlle escalenc ha estat clar i contundent: "És un tema realment preocupant d'incivisme. Hem aprovat una modificació de l'ordenança i un enduriment de les sancions. A partir del gener farem campanya per explicar-ho".

