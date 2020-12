Roses rep mig milió per arreglar l'àrea de la Porta de Terra de la Ciutadella

La Comissió Mixta de l'1,5% Cultural ha elevat una proposta al ministre de Transports, José Luis Ábalos, per finançar 25 actuacions a tot Catalunya. Entre els 25 beneficiaris s'inclou l'Ajuntament de Roses, que rep una subvenció de més de mig milió d'euros. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat concedir, concretament, una partida de 541.606,36 euros a l'Ajuntament de Roses, que es destinaran a adequar les muralles i els fossars de l'entorn del baluard de Sant Andreu de la Ciutadella.

El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, ha celebrat la notícia, tenint en compte que l'any passat també van sol·licitar aquesta subvenció i se'ls va denegar. «Estem molt contents, perquè és mig milió d'euros, una quantitat important per poder invertir en el nostre patrimoni històric. Ajuts com aquests sempre són benvinguts», s'ha alegrat el regidor.

L'Ajuntament té en marxa la segona fase d'un projecte per arreglar i condicionar els fossars i la muralla a la Porta de Terra de la Ciutadella, que és l'accés al conjunt monumental des de la ronda de Circumval·lació. «En la zona que està previst intervenir hi ha una antiga font, que volem recuperar com a element d'interès patrimonial», ha comentat Èric Ibáñez, i també ha explicat que aquestes obres permetran millorar les visites al recinte fortificat. El projecte inclou l'adequació del fossar i la muralla des de la Porta de Terra fins a l'extrem nord-oest de la Ciutadella, on hi ha el baluard de Sant Jaume.

Amb aquesta intervenció infraestructural, a més, tal com ha indicat el regidor de Cultura rosinc, es podrà solucionar un problema que fa temps que està pendent: «En el fossar, quan plou, s'hi acumula molta aigua i, amb les obres de condicionament, aconseguirem que dreni millor i que no quedi inundat».