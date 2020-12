La Policia Local de Cadaqués recull 500 euros amb els «Escuts solidaris»

La Policia Local de Cadaqués ha comptat amb el suport solidari de la ciutadania per aconseguir reunir 500 euros, en el marc de la campanya Escuts solidaris, d'ajut a infants amb càncer i les seves famílies. L'Ajuntament de Cadaqués i el propi cos policial han agraït públicament la iniciativa dels agents Gerard Palomar i Héctor Canal pel seu compromís amb aquesta iniciativa, que permet destinar els diners recollits al centre d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Tal com resa la campanya, els nens i les nenes acostumen a sentir admiració pels cossos policials, als quals veuen com a herois que els protegeixen. Però per als policies de la iniciativa Escuts solidaris els herois són els infants que s'enfronten a una malaltia com el càncer infantil i als quals volen continuar protegint de la millor manera: aportant fons per a investigar i combatre aquesta malaltia.

Escuts solidaris va néixer als cossos de la Policia Local de Caldes de Malavella, Sant Celoni i Hostalric, que van tenir la idea de personalitzar l'escut de la policia i fer-ne un de nou amb el lema Pels valents, per posar-lo a la venda a canvi d'un donatiu de 4 euros.